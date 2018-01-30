‏MTI تستعد لتقديم جاكوار E-Pace

شريف عيسى:تخطط إم إم جروب للصناعة والتجارة MTI أوتوموتيف، وكلاء جاكوار لاند روفر وبنتلى ومازيراتى وفيرارى، لطرح جاكوار E-Pace الجديدة كليا، خلال أبريل المقبل، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV.وأطلقت MTI أوتوموتيف بداية 2018، طرازين بمحركين جديدين وهما F-Pace والمدعوم بمحر

شريف عيسى:

تخطط إم إم جروب للصناعة والتجارة MTI أوتوموتيف، وكلاء جاكوار لاند روفر وبنتلى ومازيراتى وفيرارى، لطرح جاكوار E-Pace الجديدة كليا، خلال أبريل المقبل، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV.

وأطلقت MTI أوتوموتيف بداية 2018، طرازين بمحركين جديدين وهما F-Pace والمدعوم بمحرك سعة 2 لتر تيربو شارجر، بقوة 180 حصان، وF-Type والمزودة بمحرك سعة 2 لتر تيربو شارجر، بقوة 300 حصان.

وتخطط المجموعة لافتتاح صالة عرض Trade In لجاكوار لاند روفر خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تسهيل عمليات بيع السيارات المستعملة من كلا العلامتى التجاريتين باستثمارات تقدر بـ 3.5 مليون جنيه.

وكانت MTI أوتوموتيف قد طرحت خلال نوفمبر من العام الماضى، فيلار الجديدة كليا، والمنتمية للعلامة الإنجليزية لاند روفر، بخطة تستهدف بيع 70 سيارة منها.

ووفقاً لإحصائيات مجلس معلومات سوق السيارات “إميك”، تمكنت جاكوار لاند روفر من بيع 179 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضى.

ونجحت جاكوار من بيع 55 سيارة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من 2017، فيما سلمت لاند روفر 124 وحدة، منها 10 سيارات من أحدث طرازاتها المطروحة فيلار.

وعلى الصعيد العالمى، تمكنت الشركة الإنجليزية الأم من تحقيق نمو فى أدائها خلال العام الماضى بـ 6.5 %، بعد تمكنها من تسليم 621 ألفاً، و109 سيارات خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر.

وتمكنت جاكوار من تحقيق طفرة فى مبيعاتها بنسبة 20.1 % عن 2016، بإجمالى 178 ألفاً، و601 وحدة، فيما بلغ إجمالى عدد السيارات المباعة من لاند روفر 442 ألفاً، و508، بنمو 18 %.