‏MAM تعتزم بدء الأعمال الإنشائية بمشروعين «عقارى وصناعى» قبل نهاية العام

■ تقترض 30 مليون جنيه لصالح شركة سيناء لمواد البناء

■ اقتراب صدور القرار الوزارى لمشروع العاصمة الإدارية باستثمارات 2.5 مليار جنيه

■ %140 نموًا بصافى أرباح صندوقمصر للتمويل





شريف عمر:

تسعى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM لبدء الأعمال الإنشائية فى مشروعين تابعين أحدهما عقارى والآخر صناعى، قبل نهاية العام الحالى، بعد الحصول على أراضى المشروعين، بجانب تدبير التمويلات اللازمة، كما تعتزم استكمال خطط التحول لبنك استثمار متكامل، وإضافة أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى.

وتأسست مصر لإدارة الاستثمارات المالية فى مايو 2009، ويضم هيكل مساهميها شركة مصر القابضة للتأمين بنسبة %60، و%11 لصالح شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، ومصر لتأمينات الحياة بحصة تبلغ %29، وتدير صندوق مصر للتمويل برأسمال 442 مليون جنيه، وصندوق وافى لإدارة الأصول التابع لبنك مصر إيران.

وقال عاطف المحمودى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM، إن الشركة حققت أداء ماليًا جيدًا فى العام المالى الماضى، ففى البداية، حقق صندوق مصر للتمويل، صافى ربح بقيمة 98 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، مقابل 41 مليون جنيه محققة فى العام المالى المناظر بنسبة نمو %140، مستفيدة فى ذلك من السياسة الاستثمارية المتنوعة، ما بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى الحصول على عائد من الاستثمار فى شركة الأقصر للمراسى السياحية وصل إلى 50 مليون جنيه، بجانب الحصول على 6.5 مليون جنيه أتعاب حسن إدارة للصندوق.

وأضاف المحمودى فى تصريحات لـ”المال” أن صافى ربح الصندوق قبل خصم الضرائب وصل إلى 120 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.

وأوضح أن رأسمال صندوق مصر للتمويل يبلغ 442 مليون جنيه، وتم استثمار نحو %50 من أمواله فى الفترة الماضية.

وعن المشروعات الحالية للصندوق، قال إن الصندوق دخل فى تحالف استثمارى مع 6 شركات أخرى لإنشاء مشروع عقارى متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، برأسمال 650 مليون جنيه.

وأشار إلى أن التحالف مكون من شركات مصر لإدارة الأصول العقارية بنسبة %30، ومصر للتأمين %20، والأقصر للمراسى السياحية %5، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار %10، وأكتوبر للتنمية، ومصر لتأمينات الحياة %20، والقابضة للتأمين %10 ، و%5 لشركة أكتوبر للتنمية، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 2.5 مليار جنيه.

وأكد أن التحالف حصل على قطعة أرض مساحتها 42 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعاقد مع مكتب العفيفى لإعداد التصميمات الهندسية للمشروع، وتم الانتهاء منها وتسليمها للجهات الحكومية المديرة لمشروع العاصمة للحصول على موافقتها، متوقعا بدء الأعمال الإنشائية قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالى شريطة صدور القرار الوزارى باعتماد تصميم المشروع.

ولفت إلى أن التحالف اتفق مع العاصمة الإدارية على سداد كامل قيمة الأرض على 4 أقساط دورية، تم سداد القسط الأول منها، ومن المتوقع إنهاء سداد كامل قيمة الأرض خلال العام المقبل على أقصى تقدير، منوهًا بأنه من المنتظر إنشاء مشروع إسكان متوسط وفوق المتوسط على الأرض، متنوع ما بين الأغراض السكنية والإدارية.

واستبعد لجوء التحالف للاقتراض البنكى لتمويل المشروع العقارى، مؤكدًا الاعتماد على السيولة الذاتية للمساهمين الرئيسين، واحتمالية إجراء مزيد من زيادات رأس المال، مع الاعتماد على مقدمات حجوزات الوحدات، علمًا بأن مدة تنفيذ المشروع تقارب 3 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزارى.

وكان المحمودى قد قال سابقًا إن التحالف مهتم بقيد الشركة فى البورصة بعد الانتهاء من مشروع العاصمة الإدارية، وذلك تحقيق لعدة أهداف، منها إتاحة مصدر لتخارج المساهمين، إلى جانب الاستفادة من الدور التمويلى للبورصة فى تدبير سيولة لاقتحام المشروعات العقارية.

وعن المشروع الثانى للصندوق والخاص بإنشاء شركة لصناعة الجبس، فقد أكد المحمودى إن الصندوق دخل فى تحالف استثمارى لإنشاء شركة دهب سيناء لمواد البناء، برأسمال 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هيكل المساهمين يضم بنك مصر إيران بنسبة %10، وشركة رواد للسياحة بنسبة %30 ، ومثلها لشركة رواد دهب، بجانب %20 للصندوق، و%10 لشركة الأقصر للمراسى السياحية.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على قطعة أرض مساحتها 50 ألف متر بمنطقة جبل عتاقة فى السويس، لإنشاء مصنع للجبس ومواد البناء، متابعًا: نسعى للانتهاء من الشركة وبدء التشغيل قبل نهاية العام الحالى فى محاولة لاستغلال النقص الحالى فى السوق من تلك المنتجات، فى ظل وجود شركة واحدة فقط وهى شركة سيناء للمنجنيز، والتى تعانى من أزمات تشغيلية.

واستطرد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة MAM: التكلفة الإجمالية للمصنع تبلغ 130 مليون جنيه، وهو ما يعنى أن الشركة ستلجأ فى الفترة المقبلة للدخول فى مفاوضات مع عدة بنوك للحصول على قرض بقيمة 30 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة ومتناقصة.

ووفقًا لتصريحات سابقة للمحمودى فالمصنع المنتظر سيختص بإنتاج نوعيات مختلفة من الجبس البودرة والبلوكات التى تستخدم فى أعمال التشطيب والتجهيزات بالمبانى السكنية، بجانب منتجات أخرى من مواد البناء.

وعن الاستثمار الثالث فيتمثل فى الدخول بهيكل ملكية شركة مصر للتأمين التكافلى التى يبلغ رأسمالها المرخص به 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر نحو 120 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلا من شركة “مصر القابضة للتأمين” بنسبة %40، وشركة “مصر لتأمينات الحياة” بنسبة %20، وشركة “مصر لإدارة الأصول العقارية” بنسبة %20، والشركة القابضة للأدوية بنسبة %10، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل– تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية بنسبة %10.

وقال إن الشركة تطمح فى زيادة حجم استثمارات الصندوق لتصل إلى %75 من كامل الأموال، وذلك بالدخول فى مشروعات جديدة منها الاستصلاح الزراعى خلال العام الحالى.

ونشرت “المال” مؤخرًا اعتزام الصندوق ضخ 100 مليون جنيه، تمويلات بمشروع مصنع سكر الغرير الذى تنفذه شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا على مساحة 180 ألف فدان، باستثمارات إجمالية مليار دولار، بعد إنهاء دراسات الجدوى للمشاركة فى المشروع الزراعى الصناعى، وحصلت على موافقة الجهات واللجان الاستثمارية بالشركة، للمشاركة فى هيكل ملكية مشروع القناة للسكر، والذى يأتى متوافقًا مع التوجهات الحكومية الراهنة بالتركيز على مشروعات الاستصلاح الزراعى والصناعة.

ولفت المحمودى إلى أن إدارة الصندوق جمدت خطط الدخول فى مساهمة لإنشاء مصنع لإنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة والمستخدمة فى الإنارة، فى ضوء عدم الجدوى المحققة حاليًّا.

ووفقا للموقع الإلكترونى للشركة، فصندوق مصر للتمويل، يهدف إلى تحقيق عائد على رأس المال المستثمر فى الصندوق يتناسب ودرجة المخاطر التى تحيط بالاستثمارات، مع السعى لتنويع الاستثمارات بين الأوعية الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 100 جنيه، ويضم هيكل ملكيته شركات مصر للتأمين، والشركات القابضة المعدنية، التشييد والبناء، الغذائية، السياحة والفنادق، الكيماوية، الأدوية، النقل وشركة سيناء للمنجنيز.

وعن نشاط إدارة الأصول فى شركة “مصر لإدارة الاستثمارات المالية”، فقد قال إن الشركة تدير صندوق وافى التابع لبنك مصر إيران فى أغسطس 2016، وحقق أداء جيدًا خلال العام المالى الماضى، محققًا نموًا بنحو %180 عن اداء المؤشر الرئيسى لبورصة خلال نفس الفترة.

ووفقًا للموقع الإلكترونى لمصر لإدارة الاستثمارات، فصندوق وافى يهدف إلى استثمار أمواله فى شراء أو الاكتتاب فى وثائق استثمار الصناديق بكل أنواعها المفتوحة والمغلقة، إضافة إلى صناديق أسواق النقد بهدف تحقيق عوائد لحملة الوثائق تتناسب ودرجة المخاطر التى تحيط بالصندوق، وتبلغ القيمة الأسمية للوثيقة 10 جنيهات، ومدة الصندوق 25 عامًا، وهو صندوق مفتوح.

وتعمل مصر لإدارة الاستثمارات المالية، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر وإدارة الأصول، وترويج وتغطية الاكتتابات، أضافت مؤخرًا أنشطة المالك المستفيد والمالك المسجل، فى حين تسعى الشركة لإضافة نشاط أمين الحفظ فى الفترة المقبلة، ويبلغ رأسمالها 12 مليون جنيه، وتملك خططًا طموحة للتوسع فى سوق الأوراق المالية فى مصر، عبر التحول إلى بنك استثمار متكامل يقدم الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال إضافة جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع، والتى بدأتها برخص إدارة الأصول من المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، وترويج الاكتتابات، بجانب التقدم للحصول على رخصة أمين الحفظ بهدف خلق سجل موحد لكامل الأصول التابعة لشركات التأمين تحت كيان واحد، بجانب شراء أو تأسيس شركة سمسرة فى الأوراق المالية.

وعلق المحمودى على ذلك بالقول: الشركة تسعى للاستفادة من وجود هشام توفيق خبير أسواق المال على رأس قيادة وزارة الأعمال العام لإقناعه بتحويل الشركة من مجرد شركة أوراق مالية إلى بنك استثمار متكامل ينافس على إدارة أصول شركات الحكومة بجانب الطروحات الخاصة، بما يعزز فرص زيادة الإيرادات، بجانب إضافة نشاط التخصيم والتأجير التمويلى.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية MAM، إلى أن الشركة مهتمة بقوة بالمشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية، وشراء حصص من الأسهم التى تنوى الحكومة بيعها فى البورصة، ولكنه قصر اهتمام الشركة فى شراء حصص فى الشركات حديثة القيد، دون الاهتمام بالشركات المقيدة فعليا، والتى سيبدأ طرحها خلال النصف الثانى من العام الحالى.