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‏«LMD» تدرس زيادة قرض بنكى لنحو 3 مليارات جنيه لتمويل إنشاء «وان ناينتى»

حصلت عليه من تحالف «الأهلى» و«مصر» و«إيجى بنك»
شريف عمر 8:23 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21 8:23 ص, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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تدرس شركة LMD للتطوير العقارى زيادة قيمة القرض الذى حصلت عليه من تحالف بنكى، ليصل إلى 3 مليارات جنيه، لمواصلة العمليات الإنشائية بمشروعها «وان ناينتى» بالقاهرة الجديدة.

قال عمرو سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة LMD، إنها حصلت فى السابق على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه من بنوك «الأهلى» و«مصر» و«المصرى الخليجى -إيجى بنك»، وبالفعل تم صرف نحو %30 منه لتمويل إنشاء المشروع المتنوع بمدخل شارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى أمس أن المشروع متعدد الاستخدامات ويقع على مساحة 344 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 33 مليار جنيه، وتشغل منطقة الأعمال بالمشروع 94.2 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 11 مليار جنيه.

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سلطان: ضخ 4 مليارات خلال عام 2022.. و%40 حصة الشريك الليبى بالمشروع

وأكد أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه بالمشروع خلال العام المقبل، وفى ظل الارتفاع المرتقب فى الأسعار نتيجة التضخم، فهناك موافقة مبدئية من البنوك لزيادة قيمة القرض لتسريع وتيرة الإنشاءات، موضحاً أن «LMD» ضخت استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه فى العام الجارى.

وأضاف أن الشركة تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع خلال العام الجاري، ترتفع فى العام المقبل إلى 8 مليارات، كما تخطط لبدء تسليم الوحدات الإدارية خلال عام 2023 فى ظل التعاقد مع أكثر من جهة لاقتناص مبانٍ فى المشروع، منها البنك العربى الأفريقى، وبنك المصرى الخليجى، وإحدى شركات البترول وأخرى بالتأمين، بخلاف شركة ليبيا للاستثمار.

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وأشار إلى أن المشروع مقام بالشراكة بين LMD وإحدى الشركات الليبيبة، وتبلغ حصة الأخيرة %40 والتى تمثل قيمة الأرض، فى مقابل أن تتولىLMD  عملية التنمية والتطوير.

ولفت الرئيس التنفيذى لشركة LMD، إلى أن قيمة المبيعات الإجمالية المتوقعة من المشروع تقارب 45 مليار جنيه، كما يضم المشروع فندقا، وآخر لرجال الأعمال، بخلاف وحدات فندقية مدارة من شركة ماريوت العالمية.

وتطرق لعدة مشروعات أخرى للشركة فى السوق المحلية، منها «ثرى سيكستى» بالقاهرة الجديدة والذى يقام على مساحة 55 ألف متر، وهو من نوعية الوحدات متعددة الاستخدام، وتم تنفيذ أكثر من %60 من الإنشاءات وبيع أكثر من %70 من الوحدات.

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وأشار لمشروع «زويا» بمنطقة خليج غزالة بالساحل الشمالى، والذى تبلغ مساحته 90 فدانا، ومن المخطط إقامة 250 وحدة ساحلية، منوهاً بأن الشركة ما زالت تترقب إجراءات تقنين الأرض لبدء الإنشاءات.

الجدير بالذكر أن شركة LMD تم تأسيسها عام 2007، وتعد من الكيانات المحلية القلائل التى تملك مشروعات خارجية، وتطور مشروعات فى كل من دبى وبرشلونة على مساحة 4 ملايين متر مربع.

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سلطان: ضخ 4 مليارات خلال عام 2022.. و%40 حصة الشريك الليبى بالمشروع

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بقلم شريف عمر

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