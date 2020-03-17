‏«IFG جروب» تفتتح 3 أفرع جديدة لنيسان خلال 2020

تعتزم مجموعة IFG جروب، وكلاء زوتى وفيكتورى، والموزع المعتمد لسيارات نيسان، تدشين 3 صالات عرض مستقلة للعلامة اليابانية نيسان فى مدينتى السويس والإسماعيلية خلال العام الحالى.

وقال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة «IFG جروب»، إن الفترة الحالية تشهد وضع اللمسات النهائية المتعلقة بتجهيز صالتى عرض سيارات «نيسان» على مساحة إجمالية تصل إلى 1000 متر مربع، ومن المخطط افتتاحهما نهاية الشهر الحالى.

وأضاف فرج أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا تجهيز المركز المتكامل «3S» ليشمل صالة عرض رئيسية للعلامة اليابانية على مساحة 1000 متر مربع فى مدينة السويس على أن يتم افتتاحها خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وأوضح فرج أن التوسعات التى تجريها «IFG جروب» فى قطاع صالات العرض والفروع الجديدة المخصصة لسيارات نيسان تأتى بالتزامن مع زيادة الحصة السوقية للعلامة اليابانية من مبيعات سيارات الركوب «الملاكي»، إضافة إلى أن جميع التوقعات تشير إلى نمو مبيعاتها مع تقديم الموديلات والطرازات الجديدة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة التجارية «نيسان» قمة مبيعات «الملاكي» مستحوذة على حصة سوقية %17.1 بعد تمكنها من بيع 18.5 ألف مركبة، من إجمالى المبيعات التى بلغت 127 ألفًا و443 وحدة خلال العام الماضى.

كما اقتنصت العلامة اليابانية «نيسان» المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع شاحنات «البيك أب»، بعد أن حققت حصة سوقية %11 بواقع 2726 مركبة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 23 ألفًا و855 وحدة خلال 2019.