‏«Iamtrainee» منصة للحصول على التدريب أونلاين

سمية كمالقال وليد خليل، مدير ومؤسس منصة «Iamtrainee» للتدريب أونلاين، إن الشركة عبارة عن حلقة وصل بين الباحثين عن تدريب، ومن يريدون غير وظائفهم، والشركات المعلنة عن تدريب دون مقابل مادى تحت شعار «اتدرب، اشتغل، خد خبرة».وأوضح خليل أن المشكلة الأساسية التى تواجه الخريجين ت

سمية كمال

قال وليد خليل، مدير ومؤسس منصة «Iamtrainee» للتدريب أونلاين، إن الشركة عبارة عن حلقة وصل بين الباحثين عن تدريب، ومن يريدون غير وظائفهم، والشركات المعلنة عن تدريب دون مقابل مادى تحت شعار «اتدرب، اشتغل، خد خبرة».

وأوضح خليل أن المشكلة الأساسية التى تواجه الخريجين تتمثل فى عدم توافر الخبرة اللازمة لشغل الوظائف، وبالتالى ضعف القدرة على الاندماج فى سوق العمل.

وكشف أن الشركة قامت بتدريب 200 شخص، وتستهدف تدريب 5 آلاف شخص خلال نهاية العام، وأكثر مستخدمى الويب سايت من الطلاب الجامعيين، وربات البيوت الباحثات عن عمل.

وأضاف أن الشركة متعاقدة مع أكثر من 20 شركة من أكبر الشركات العاملة بمجالات مختلفة، منها: الأدواية، والتسويق، والعقارات، والصيداليات، والمحاسبة، والبترول، والإعلام، ومكاتب المحاسبة.

وأشار إلى أن البيانات المطلوبة من المستخدم هى الاسم ورقم التليفون، المجال الذى يريد التدريب بها، وتقوم الشركة بتقديم البيانات للشركات المناسبة.

وألمح خليل إلى أن معظم مبادرات وبرامج أو حتى شركات التوظيف تقوم بدور الوسيط على الورق فقط، وبالتالى فإن الجديد الذى تقدمه «I’m Trainee» هو القيام بهذا الدور على أرض الواقع؛ ما يسهم فى توفير الوقت والجهد على الطلاب والخريجين وعلى الشركات الباحثة عن موظفين متميزين يمكنها تجربتهم واختيار المتميزين منهم أثناء فترة التدريب.