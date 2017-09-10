‏Health&Wealth تسند العقد الطبى بفاين إلى رويال للتأمين

المال ـ خاص قال جلال رشوان العضو المنتدب لشركة Health&Wealth للرعاية الطبية، إن شركته أسندت عقد التأمين الطبى الخاص بشركة "فاين هاى جين" للمنتجات الورقية، إلى شركة "رويال " للتأمينات العامة. وأوضح أن العقد يشتمل التأمين الطبى، على 1200 عامل، بإجمالى مبالغ تأمين 2.8 مليون جنيه . وتابع أن العقد

المال ـ خاص

قال جلال رشوان العضو المنتدب لشركة Health&Wealth للرعاية الطبية، إن شركته أسندت عقد التأمين الطبى الخاص بشركة “فاين هاى جين” للمنتجات الورقية، إلى شركة “رويال ” للتأمينات العامة.

وأوضح أن العقد يشتمل التأمين الطبى، على 1200 عامل، بإجمالى مبالغ تأمين 2.8 مليون جنيه .

وتابع أن العقد يضمن العلاج الطبى للعاملين فقط داخل مصر، فى المستشفيات، والعيادات، ومعامل التحاليل، إضافة الى إتاحة السياحة العلاجية فى دول الأردن، وتركيا، واليونان، وإيطاليا، طوال مدة التغطية بالتعاقد والمقررة عام كامل.

وأوضح أن شركته حققت 4.5 مليون جنيه خلال الشهر الأول من تواجدها الفعلى بالسوق المصرية، مشيرآ إلى أن شركته حاليًا تخدم 3 آلاف عميل من أول مايو، حتى الآن، من خلال الخدمات الطبية، التى تقدمها شركته بنظام الإدارة “TPA” لصالح شركات التأمين التى يتفاوض معها حاليًا.

وأشار إلى أن شركته أسندت العقود التى أبرمتها إلى شركات التأمين، التى تفاوض معها فعليًا، وأبرزها شركة “رويال ” للتأمينات العامة، وشركة مصر للتأمين، وتوقيع عقد شراكة معها الإسبوع المقبل.

أضاف أن شركته تستهدف جلب 20 مليون جنيه، أقساط تأمينية فى العام الأول، ومستهدف 100 ألف مستفيد خلال نفس الفترة.

وأوضح أن أبرز عملائه شركات السبع أتوموتيف، والسبع أتوسيرفيس، رافضًا ذكر أى تفاصيل عن هذه العقود.

وتابع أن الشركة تنتوى التوسع الجغرافى بعدد من المحافظات، بداية من العام المقبل، بتدشين الفرع الأول بمحافظة الإسكندرية، وآخر فى محافظة السويس، ليخدم منطقة الإسماعيلية وبورسعيد.

ويتوزع هيكل ملكية “Health&Wealth” بنسبة %65 رأسمال عربى، و%35 رأسمال مصرى.

ومن المعروف أن رأسمال «Health&Wealth» بلغ 50 مليون جنيه، المدفوع منه 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أنه تقدم إلى هيئة الرقابة المالية لعمل شركة تأمين طبى متخصصة، فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد بالبرلمان.