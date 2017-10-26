‏GIG لتأمينات الحياة ترفع رأسمالها لـ170 مليون جنيه

مروة عبد النبى وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «GIG» لتأمينات الحياة التكافلى، على رفع رأس المال المدفوع من 130 إلى 170 مليون جنيه بزيادة قيمتها 40 مليون جنيه. قال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة المقررة سيتم تمويلها…

مروة عبد النبى

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «GIG» لتأمينات الحياة التكافلى، على رفع رأس المال المدفوع من 130 إلى 170 مليون جنيه بزيادة قيمتها 40 مليون جنيه.

قال رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة المقررة سيتم تمويلها من المساهمين، وبنسب مساهماتهم فى هيكل الملكية نفسها، لافتا إلى أن الهدف من الزيادة تتمثل فى دعم الملاءة المالية.

وتأسست «GIG» حياة عام 2006 كأول شركة مساهمة للتأمين التكافلى فى مصر متخصصة فى تأمينات الحياة، وتمتلك مجموعة الخليج للتأمين الكويتية «GIG» نسبة %59.5 من هيكل الملكية، وتتوزع الحصص الباقية على عدد من البنوك والمؤسسات الاقتصادية.

وأشار أسعد إلى أن الجمعية العمومية عقدت اجتماعا آخر عاديا لاعتماد المركز المالى للشركة عن العام 2017/2016، لافتا إلى نجاح «GIG» حياة فى تحقيق صافى ربح بلغ 16.2 مليون جنيه-لأول مرة منذ تأسيسها فى 2006 ، مقابل خسائر بلغت 67 مليون جنيه فى 2016/2015.

وكشفت المؤشرات المالية عن تراجع حصيلة الأقساط المباشرة فى العام المالى الماضى لتصل إلى 349 مليون جنيه مقابل 380 مليونًا فى العام المالى السابق، بانخفاض %11.

وأشار إلى أن نصيب فرع التأمين الطبى من الأقساط المحصلة بلغ 90 مليون جنيه مقابل 25 مليون من المنتجات التى يتم ترويجها عن طريق البنوك عبر آلية التأمين البنكى Bank Insurance.

وبرر العضو المنتدب انخفاض إجمالى الأقساط المباشرة والتى تصل إلى 31 مليون جنيه، بإلغاء الشركة لعدد من العقود مع عملائها كأحد الإجراءات التى اتخذتها فى إطار إعادة الهيكلة التى تستهدف فى مجملها تحقيق أرباح، كاشفا أن العقود التى تم إلغاؤها كانت تدر أقساطا تصل إلى 230 مليون جنيه.

وأوضح أن محفظة استثمارات الشركة بلغت 300 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2016، لافتا إلى أن «GIG» نجحت فى إبرام 32 عقد تأمين جماعيًا فى الربع الثالث من العام المالى الماضى فى شهور أبريل ومايو ويونيو، جلبت من خلالها أقساطًا بلغت 18 مليون جنيه.

وأضاف أن أبرز العملاء الذين تم إبرام عقود تأمين جماعى معهم «أمريكانا جروب» لصناعة الأغذية، و«فيليبس» و«إيرليكيد» العاملة فى مجال الغازات الصناعية والطبية.