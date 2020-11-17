بورصة وشركات

‏EGX30 يسير نحو مستويات 11300 – 11500 نقطة

صعد أمس بخطى ايجابية بنحو 0.35%
جهاد سالم 12:01 م, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 12:01 م, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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توقع خبراء التحليل الفنى سيطرة التحركات الايجابية على مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ليواصل الصعود مستهدفاً مستويات 11300 – 11500 نقطة، وذلك حال تمكنه من تجاوز مستوى المقاومة 11100 نقطة، وهو السيناريو المرجح بقوة.

ولفت الخبراء إلى ظهور إشارات فنية تعزز صعود المؤشر لمستهدفاته، مع مواصلة الأسهم القيادية للأداء الايجابى.

وأنهى EGX30 تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة %0.35 عند10991نقطة، وصعد EGX70 بنسبة %0.33 إلى 1997 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 %0.4 إلى 2923 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 1.45 مليار جنيه، وصعد رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه مسجلاً 630.33 مليار جنيه، مقابل 627.23 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

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من جانبه اعتبر أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إغلاق EGX30 أمس فى المنطقة الخضراء مدعوماً بصعود الأسهم القيادية، إشارة لإمكانية استقراره ومواصلة الصعود على الأجل القريب، ورجح استهدافه مستويات 11400 إلى 11500 نقطة.

وأكد جمال الدين على ظهور إشارات ايجابية على مؤشر EGX30 والأسهم المكونة له على الأجل المتوسط تعزز فرص المستثمرين فى التجميع انتقائيا خلال ما تبقى من عام 2020.

وتوقع تمكن السوق من تحقيق طفرة كبرى خلال 2021 على مستوى الأسهم القيادية.

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وأشار سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إلى أن EGX30 نفذ أمس جلسة هادئة نسبياً وتعد ايجابية مع ارتفاعات محدودة، ليعوض جزء من تراجعات اليوم السابق.

وأضاف: لا يزال EGX30 يتحرك بين مستويات الدعم 10800 نقطة والمقاومة 11100 إلى 11150 نقطة، انتظاراً لتجاوز أياً من المستويين.

ورجح غريب تحقق السيناريو الصاعد باختراق مستوى المقاومة 11100 نقطة، ما يدفع المؤشر لمواصلة الصعود مستهدفاً 11300 نقطة، ثم 11500 نقطة.

وأشار إلى أنه فى حالة تحقق السيناريو الهابط، وكسر مستوى 10800 نقطة، فإن المؤشر قد يصل لمستويات 10400 نقطة.

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وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بقيمة 23.85 مليون جنيه، و1.45 مليون جنيه على الترتيب، وسجل المصريين صافى بيع بقيمة 25.3 مليون جنيه.

واتجه المستثمرين الأفراد المصريين للبيع بقيمة 104.18 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بقيمة 15.88 مليون جنيه، و3.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر الشراء على تعاملات المؤسسات المصرية والعربية بقيمة 78.87 مليون جنيه، و7.69 مليون جنيه على التوالى، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافى بيع بقيمة 2.45 مليون جنيه.

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بقلم جهاد سالم

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