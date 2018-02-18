‏E30 EV وE200 EV أبرز منتجات زوتي الصينية

أحمد شوقى: قال محمد جمال الدين، مدير عام شركة «‏I FG» للتجارة وكيل «زوتى»، إن الشركة تدرس حاليا إمكانية طرح طرازات كهربائية، من منتجات العلامة الصينية فى مصر. وأضاف أن طرح السيارات الكهربائية مدرج ضمن خطة الشركة الخاصة بتسويق منتجات «زوتى» منذ الإعلان عن طرح

أحمد شوقى:

قال محمد جمال الدين، مدير عام شركة «‏I FG» للتجارة وكيل «زوتى»، إن الشركة تدرس حاليا إمكانية طرح طرازات كهربائية، من منتجات العلامة الصينية فى مصر.

وأضاف أن طرح السيارات الكهربائية مدرج ضمن خطة الشركة الخاصة بتسويق منتجات «زوتى» منذ الإعلان عن طرح العلامة فى مصر خلال 2017؛ موضحا أن الشركة الأم متقدمة جدًا فى إنتاج وتطوير السيارات الكهربائية.

وتشير تقارير إلكترونية إلى أن «زوتى» العالمية قد طورت سيارات كهربائية مثل «E30 EV»، و«E200 EV» وتعد الأولى إحدى السيارات الكهربائية الصغيرة، وقد تم تدشينها عام 2015 بمعرض شنغهاى الدولى للسيارات، والسيارة مزودة ببطارية بقوة 17.6 كيلو وات/ الساعة، ومحرك كهربائى بقوة 18 كيلو وات، وعزم أقصى 83 نيوتن متر. وقد باعت السيارة نحو 3471 وحدة خلال 2016، وتعد «E200 EV» أصغر حجما، وقد تم إطلاقها أيضًا فى معرض شنغهاى عام 2015، والسيارة مزودة ببطارية ليثيوم أيون، ومحرك كهربائى بعزم دوران 82 نيوتن متر، وقد باعت السيارة نحو 13.1 ألف وحدة فى 2016.

ولفت «جمال الدين» إلى أن الوكيل المحلى، سيستغل الفرص المتاحة لطرح السيارة الكهربائية؛ مع ضمان ظروف مناسبة للتشغيل فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومحطات الشحن الكهربائى فى مختلف أنحاء الجمهورية، لضمان حصول العميل على الخدمة فى كل المناطق، خاصة الطرق الطويلة.

وأوضح أنه فى حال التوجه نحو توفير السيارات الكهربائية الخاصة بـ «زوتى» فى مصر، فإن الشركة ستقوم بإجراء الدراسات الخاصة بالطرازات الأكثر ملاءمة للسوق المحلية، فيما يتعلق بالأسعار والمواصفات الفنية، مضيفًا أن أسعار السيارات الكهربائية فى الخارج مرتفعة للغاية لكل العلامات التجارية.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن خطط «TFG» لطرح المنتجات الجديدة الملائمة للسوق المحلية؛ مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتهيئة المناخ للتوسع فى طرح السيارات الكهربائية، خاصة أن العديد من الدول العربية الأخرى قد أخذت هذا المنحى.

وتطرح «زوتى Z360» العائلية خلال النصف الأول

تستعد مجموعة «IFG» للتجارة لطرح السيارة العائلية «زوتى Z360» فى السوق المحلية قبل نهاية النصف الأول من 2018؛ ضمن خطط المجموعة التسويقية والاستثمارية التى تتضمن أيضًا تدشين نحو 5 مراكز خدمة فى العديد من المحافظات.

وأوضح محمد جمال الدين، مدير عام المجموعة، أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طرح كل الطرازات المستهدفة للسوق المصرية، والتى تشمل قائمة من السيارات «السيدان» و«الـ SUV» لافتًا إلى أنه يتم إجراء العديد من الدراسات السوقية لتحديد أنسب الموديلات والطرازات والفئات الملائمة للعميل المصرى، فضلًا عن إجراء الاختبارات اللازمة لتقييم الأداء.

وأشار إلى أن قائمة السيارات المتاحة حاليا فى السوق، تشمل 3 فئات من «SR7 » و«SR9» وفئتين من طراز «T600 كوبيه» بالإضافة إلى السيارة الصغيرة «Z100».

يذكر أن طرازات «زوتي» تشمل 3 فئات هى فئة الـ«Z» وفئة الـ«T» وفئة الـ«S»، فضلا عن فئة السيارات الكهربائية.

ولفت «جمال الدين» إلى أن طرح هذه الطرازات مرتبط أيضًا بظروف السوق، من ناحية الطلب والقرارات الاقتصادية ذات الصلة بقطاع السيارات؛ مشيرا إلى أن الخطط التسويقية للشركات واجهت ظروفًا صعبة، بسبب بعض القرارات التى أربكت حسابات الوكلاء، موضحا أن الشركات الأم تتفهم الأوضاع التى يمر بها القطاع حاليا.

وقال إن السيارة «زوتى Z360» تخاطب شريحة العملاء الراغبين فى شراء السيارات العائلية، وحسب الموقع الإلكترونى لـ «زوتي» فإن «Z360» مزودة بمحرك سعته اللترية 1500 سى سى، بقوة قصوى 83 حصان/ 6 آلاف لفة / دقيقة، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر/ 4 آلاف لفة / الدقيقة، وناقل حركة مانيوال، ويصل معدل استخدام الوقود بالسيارة إلى 10.5 لتر/ 100 ألف كم، وتصل سعة خزان الوقود إلى 55 لترا.

ويتوافر من السيارة 3 فئات، هى: «Comfortable» ، و«Elegant»، و «Royal»، وقد تم تزويد الأولى والثانية بمكيف هواء يدوى، والأخيرة بمكيف هواء «أوتوماتيك».

وأشار «جمال الدين» إلى أن المجموعة تخطط لافتتاح 5 مراكز لخدمة العملاء فى العديد من المحافظات؛ سواء باستثمارات ذاتية أو بالتعاون مع شبكة الموزعين؛ لتنضم إلى شبكة مراكز الخدمة الحالية، والتى تضم مراكز الخدمة بالقطامية ومدن القناة.

وأضاف أنه سيتم افتتاح مركز بالجيزة خلال الشهر الجارى، ومركز بإحدى مدن القناة وآخر بالوجه البحرى ووسط الدلتا.