‏«CIS» تتعاقد مع «هانوفر ري» العالمية لإعادة تأمين السفر

نجحت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis» فى إنهاء التفاوض مع شركة «هانوفر- رى» لإعادة التأمين العالمية بشأن اتفاقيات السياحة والسفر.

وقال مصطفى أبو العزم القائم بأعمال الجمعية إن الجمعية أبرمت اتفاقية إعادة تأمين خاصة مع شركة «هانوفر رى» لإعادة التأمين العالمية لوثيقة تأمين السياحة والسفر.

وأشار إلى أن التغطية التأمينية لوثيقة السفر والسياحة تشمل تأخر أو فقدان أو سرقة الأمتعة أو تأخر أو عدم اللحاق بالرحلة أو فقدان الأموال أو سرقة الكمبيوتر الشخصى للمؤمن له أو تعرضه للاحتيال ببطاقة الائتمان فضلا عن تغطية الرعاية الطبية المنزلية أثناء السفر بالخارج.

وأضاف أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها باتفاقيات إعادة تأمين باقى أخطار الفروع الأخرى التى تعمل بها جمعية التأمين التعاونى مثل الضمان والفروع المرتبطة به مثل الحريق والسطو والأخطار الإضافية بقيادة شركة “GIC” الهندية.

وأشار إلى أن الاتفاقية التى تم إبرامها مع “هانوفر رى” لتخصصها واحترافيتها فى هذا النوع من التأمين بدرجة كبيرة، علاوة على أنها شركة عالمية ذات تصنيف أول “First Class”.

وتابع أن انتقاء جمعية التأمين التعاونى لشركات الإعادة العالمية المعروفة بالملاءة المالية الضخمة والتصنيف المرتفع لثقة السوق التاريخية فى هذه الشركات بخلاف أنها مدرجة فى قائمة معيدى التأمين بالهيئة، فضلا عن أنها لاتعمل إلا مع الشركات ذات النتائج الجيدة.

ومعروف أن إعادة التأمين هى توزيع وتفتيت الأخطار التى تقبلها شركات التأمين وذلك بإعادة كل أو جزء كبير من الخطر منها لمعيدى التأمين المعروفة بقوة ملاءتها المالية.

وأكد “أبو العزم” أن مجلس الإدراة وافق بالفعل على شراء سيستم الإصدار الإلكترونى والسيرفرات الملحقة به حتى يتسنى للعاملين بالشركة التدريب عليه، بالإضافة إلى طلب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه لبدء العمل به.

وتابع إن الجمعية بها نظام إلكترونى تم وضعه للإصدار والتعويضات والموارد البشرية تم التدريب عليه ويتم الآن وضع الرتوش النهائية الخاصة به للعمل بأعلى مستوى من الكفاءة عليه.