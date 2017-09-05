‏CIBC تقتنص صدارة السمسرة فى أغسطس وهيرمس وصيفاً

❐ انخفاض لافت فى قيم التداول و8 شركات فى نادى المليار ❐ فاروس تتبادل المراكز مع بايونيرز والرواد تقفز 43 مرتبة ❐ النعيم تنتظر موافقة الهيئة على افتتاح 5 أفرع جديدة ❐ بايونيرز تحافظ على وصافة تعاملات الأفراد ❐ إتش سى تتسلح بالأفرع وتنشيط الأقسام للبقاء ضمن الـ 10 الكبار شريف عمر ـ مصطفى طلعت حافظت

❐ انخفاض لافت فى قيم التداول و8 شركات فى نادى المليار

❐ فاروس تتبادل المراكز مع بايونيرز والرواد تقفز 43 مرتبة

❐ النعيم تنتظر موافقة الهيئة على افتتاح 5 أفرع جديدة

❐ بايونيرز تحافظ على وصافة تعاملات الأفراد

❐ إتش سى تتسلح بالأفرع وتنشيط الأقسام للبقاء ضمن الـ 10 الكبار

شريف عمر ـ مصطفى طلعت

حافظت شركة التجارى للسمسرة فى الاوراق المالية CIBC، للشهر الثانى على التوالى، على صدارة تعاملات شركات السمسرة عن الشهر الماضى، بفارق ملحوظ عن الوصيف، شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية، التى تبادلت المراكز مع شقيقتها الكبرى المجموعة المالية للسمسرة.

وشهدت تعاملات شهر أغسطس الماضى، انضمام 8 شركات لنادى المليار، واستحوذت تلك الشركات على 47.3 % من إجمالى تعاملات الشهر، فى حين سيطر الـ 20 الكبار على 69 % من التعاملات، فيما عانت البورصة من الانخفاض اللافت فى قيم التداول خلال شهر أغسطس، لذروة الإجازات الصيفية، والتأثر السلبى لتطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات.

وكشف التقرير الشهرى للبورصة، عن انخفاض قيم التداول خلال أغسطس 3 مليارات جنيه، لتسجل 16.3مليار جنيه، مقابل 19.5مليار جنيه فى يوليو.

وعلى صعيد ترتيب الشركات خلال الأشهر الـ 8 اﻷولى من العام الحالى، استمرت المجموعة المالية فى الصدارة، تليها شقيقتها الصغرى هيرمس، ثم التجارى الدولى فى المرتبة الثالثة، والرواد فى المركز الرابع، ففاورس خامسةً، تلتها شركات بلتون، بايونيرز، إتش سى، سيجما، مباشر، فى المراكز من السادس الى العاشر.

-1 التجارى الدولى

حافظت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، على صدراتها لتعاملات السمسرة خلال شهر أغسطس، بفارق جيد عن الوصيف، محققة قيم تداولات بلغت 3.4مليار جنيه، وحصة سوقية 11.2 %، وأحجام تداول بلغت 625.6 مليون ورقة مالية، معتمدة بشكل رئيسى على عملياتها بسوق داخل المقصورة.

يذكر أن التجارى الدولى، احتلت المركز الثالث فى الترتيب خلال تعاملات أول 8 أشهر من العام، مستحوذة على حصة سوقية 8.5 %، وتعاملات قدرها 35.5 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 4.6 مليار ورقة مالية.

-2 هيرمس

تقدمت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، إلى المركز الثانى، مقارنة بالثالث خلال يوليو الماضى، بتداولات 1.9مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 913.9 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية بلغت 6.6 %، وعدد عمليات 49.9 ألف عملية.

وجاءت «هيرميٍس» فى المركز الثانى فى التعاملات من أول العام بقيمة 44.4 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 10.6 %، من خلال بيع وشراء 12 مليار ورقة مالية.

-3 المجموعة المالية

وتراجعت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية إلى المرتبة الثالثة، لتفقد مركز واحد، مقارنة بالمركز الثانى خلال يوليو، مستحوذة على حصة قدرها 6 %، بتداولات بلغت 1.8 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 166.2 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 25 ألف عملية.

يذكر أن المجموعة المالية جاءت فى صدارة شركات السمسرة من أول العام، بتداولات 56.7 مليار جنيه، وبيع وشراء 3.5 مليار ورقة مالية، وحصة سوقية قدرها 13.6 %.

-4 فاروس

تقدمت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية مركز واحد، خلال تعاملات أغسطس، لتأتى فى المرتبة الرابعة مقابل المركز الخامس، بقيم تداولات بلغت 1.6مليار جنيه، وأحجام تداول قدرها 463.6 مليون روقة مالية، وحصة سوقية 5.5 %، من خلال 19.1 ألف عملية، واستفادت الشركة من صدارتها لسوق الصفقات خلال أغسطس.

واحتلت فاروس المرتبة 5 فى الفترة المنقضية من العام الحالى محققة قيم تداول بلغت 17.9 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.3 %.

-5 بايونيرز

فقدت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مركزاً واحداً خلال تعاملات أغسطس، لتحتل المركز الخامس مقارنة بالمركز الرابع فى يوليو، لتسجل تداولات بقيمة 1.6مليار جنيه، وحصة سوقية 5.25، وعبر بيع وشراء 525.9 مليون ورقة مالية، من خلال 76.6ألف عملية.

يذكر أن بايونيرز احتلت المركز السابع فى ترتيب السمسرة منذ أول العام، بقيمة 16.2 مليار جنيه، وحصة سوقية 3.9 %، عبر بيع وشراء 5.6مليار ورقة مالية.

قال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن الشركة افتتحت فرعين جديدين بمصر الجديدة والشيخ زايد، خلال شهر أغسطس، ليصل عدد أفرع الشركة 14 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه رغم انخفاض أحجام التداولات، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وبدء تطبيق ضريبة الدمغة، وتأثيره السلبى بشكل كبير على تحركات السوق الشهر الماضى، إلا أن بايونيرز تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية، لا سيما فيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد.

ولفت إلى أن هناك أملا كبيرا فى الطروحات الحكومية المرتقبة فى إنعاش السوق، موضحا أن شركته تعول أيضا على طرح شركة رؤية العقارية إحدى الشركات التابعة لمجموعة بايونيرز القابضة، فى زيادة حصتها السوقية وجلب مستثمرين جدد عبر قطاع الوساطة بالشركة.

-6 بلتون

استقرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السادس، بقيم تداولات بلغت 1.4مليار جنيه، وحصة سوقية قدرت بـ 4.755، من خلال بيع وشراء 549.6 مليون ورقة مالية، و28.8ألف عملية.

واحتلت “بلتون” المركز السادس فى الترتيب منذ بداية العام، بقيمة تداولات 17.3مليار جنيه، وحصة سوقية 4.2 %، و3.8 مليار ورقة مالية.

-7 النعيم

تفوقت النعيم للوساطة فى الأوراق المالية بمركز واحد، خلال أغسطس لتقتنص المرتبة السابعة، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 4.3 %، وقيم تداولات 1.3مليار جنيه، عبر التعامل على 439.4مليون ورقة مالية، و33.6ألف عملية.

يذكر أن النعيم احتلت المركز الـ11 فى تعاملات أول 8 أشهر بقيمة 9.3 مليار جنيه، وحصة سوقية 2.2 %، وأحجام تداول 2.6مليار ورقة مالية، وعدد عمليات 233.5 ألف عملية.

قال طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة النعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إن الشركة تركز على التوسع فى التداول الإلكترونى، ورفع حصتها من المستثمرين الأفراد، موضحاً أن هناك خطة تطوير شاملة، تخص شركة النعيم للوساطة وشركاتها الشقيقة التوفيق لتداول الأوراق المالية، للوصول بهما إلى المراكز الأولى فى التصنيف.

وأشار إلى أن النعيم تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على افتتاح 5 أفرع جديدة، خلال الفترة المقبلة، موزعة بواقع 3 أفرع بمحافظة القاهرة، وفرع فى محافظة الإسكندرية، وآخر بمحافظة الدقهلية، فى إطار التوسع الجغرافى للشركة على مستوى الجمهورية.

-8 مباشر

تأخرت مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية مركز، لتأتى فى المرتبة الثامنة مقابل المركز التاسع خلال شهر يوليو، بقيمة 1.1مليار جنيه، وحصة سوقية 3.8 %، وأحجام تداول بلغت 530.7 مليون ورقة مالية، و44.5 ألف عملية.

يشار إلى أن “مباشر” احتلت المرتبة العاشرة فى ترتيب الأشهر الـ 8 الأولى من العام، بقيمة 10.5 مليار جنيه، وأحجام تداول 3.4 مليار ورقة مالية، عبر حصة سوقية 2.5 %.

-9 سيجما

استقرت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية وإمساك السجلات فى المركز التاسع، بقيمة تداول أقل من مليار جنيه، بلغت 887.7 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 2.9 %، عبر بيع وشراء 421.9 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات بلغ 31.6 ألف عملية.

يذكر أن الشركة جاءت فى المركز التاسع فى ترتيب الشركات منذ بداية العام، بقيم تداول بلغت 10.8 مليار جنيه، وحصو سوقية 2.6 %، عبر بيع وشراء 3.8 مليار ورقة مالية.

-10 أرقام

تقدمت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية مركز واحد، لتصل إلى المرتبة العاشرة، مقابل المركز 11خلال تعاملات يوليو الماضى، بقيمة 723.7مليون جنيه، وأحجام تداول 84.9 مليون ورقة مالية، وحصة سوقية 2.4 %، من خلال 15.2 ألف عملية.

يذكر أن “أرقام” احتلت المركز 12 فى الترتيب، بقيمة 7.9 مليار جنيه، وحصة سوقية 1.95، من خلال أحجام تداول 1.4مليار ورقة مالية.

-11 إتش أس بى سى

انتقلت إتش أس بى سى سيكيورتيز إيجيبت، مركزين، لتحتل المركز 11 نهاية أغسطس الماضى، بعد أن حققت قيم تداولات وصلت إلى 717.871 مليون جنيه، مسجلة حصة سوقية 2.4 %، بعد تنفيذ 6.995 ألف عملية على 28.6 مليون ورقة مالية.

واحتلت الشركة المركز 15بين شركات السمسرة وفقاً لتعاملات الأشهر الـ 8 الأولى من العام، مسجلة قيم تداولات 6 مليارات جنيه، وحصة سوقية 1.5 %.

-12 إتش سى

ارتقت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، من المركز 16 نهاية يوليو الماضى إلى المرتبة 12 نهاية تعاملات أغسطس المنصرم، بعد أن سجلت قيم تداولات وصلت إلى 683.703 مليون جنيه، وحصة سوقية بـ 2.3 %.

فيما احتلت إتش سى المركز 8 خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام، بعد أن وصلت قيم تداولاتها إلى 15.4مليار جنيه، مسجلة حصة سوقية بـ 3.7 % من إجمالى التداولات.

وقال شوكت المراغى، العضو المنتدب لإتش سى لتداول الأوراق المالية، إن الشركة مستمرة فى تركيزها على تعاملات المستثمرين الأفراد، سواء المحليين أو العرب، فى محاولة لتحسين الترتيب النهائى للشركة، والبقاء ضمن قائمة الـ 10 الكبار، نهاية العام الجارى.

وأوضح أن الشركة تسعى لافتتاح فرعين جديدين، حال الحصول على موافقة الرقابة المالية، خلال الفترة القليلة المقبلة فى المنصورة والزقازيق، ليصل عدد الأفرع إلى 6 بجانب المقر الرئيسى.

-13 عربية أون لاين

تراجعت شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية 3 مراكز، لتحتل المرتبة 13 نهاية أغسطس الماضى، متأثرة بانخفاض قيم تداولاتها، التى وصلت إلى 653.388 مليون جنيه، مسجلة حصة سوقية بـ 2.2 %.

وعلى صعيد أداء الشركة خلال الفترة المنقضية من العام الحالى، احتلت عربية أون لاين المرتبة 13محققة قيم تداولات 7.4مليار جنيه.

-14 الجزيرة

تراجعت الجزيرة لتداول الأوراق المالية مركزين، لتحتل المرتبة 14 نهاية أغسطس المنصرم، بعد أن حققت قيم تعاملات بلغت 638.252 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية 2.1 %.

واحتلت الجزيرة المرتبة 16 نهاية تداولات الأشهر الـ 8 الأولى من العام الحالى، بعد أن وصلت بقيم تداواتها إلى 5.39 مليار جنيه، مسجلة حصة سوقية بـ 1.3 %.

-15 ثمار

وتراجعت شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، 3 مراكز لتنتقل من المركز 12خلال يوليو الماضى إلى المرتبة 15 نهاية أغسطس، مسجلة قيم تداول 501.162 مليون جنيه، وحصة سوقية بـ 1.7 %.

وحافظت على المرتبة 14خلال تداولات الفترة من يناير إلى أغسطس، بعد تسجيل قيم تداولات 6.353 مليار جنيه وحصة سوقية بـ 1.5 %.

-16 الرواد

صعدت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية 43 مركزاً دفعة واحدة، لتحتل المركز 16 نهاية تعاملات أغسطس، مسجلة حصة سوقية 1.3 % من التعاملات الشهرية، ومحققة قيم تداولات وصل إلى 396.003 مليون جنيه، واستفادت الشركة من احتلال وصافة سوق الصفقات، التى سيطرت على 17 % من إجمالى الصفقات فى أغسطس.

واحتلت الرواد المرتبة 4 بين شركات السمسرة، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام، بعد أن حققت قيم تداولات بلغت 25.071 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 4.3 %.

-17 أصول

صعدت شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، مركزاً واحداً لتحتل المرتبة 17خلال أغسطس الماضى، محققة قيم تداولات 371.584 مليون جنيه، وحصة سوقية بـ 1.2 %، فيما احتلت الشركة المركز 18وفقاً لتعاملات اول 8شهور من العام الحالى مسجلة قيم تداول 5.2 مليار جنيه، وحصة سوقية 1.2 %.

-18 برايم

قفزت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، 3 مراكز لتقتنص المرتبة 18بين شركات السمسرة، نهاية أغسطس الماضى، مسجلة قيم عمليات 347.696 مليون جنيه، وحصة سوقية 1.2 %، فيما احتلت المركز 20 بين الشركات، نهاية الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالى، مسجلة قيم تداول قاربت على 4.5 مليار جنيه، وحصة سوقية 1.1 %.

-19 العربى الأفريقى

تراجعت شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية مركزين لتحتل المرتبة 17وفقاً لتداولات شهر أغسطس الماضى، بعد أن سجلت قيم تداول وصلت إلى 312.725 مليون جنيه، ومستحوذة على 1 % من إجمالى التداولات الشهرية، فيما احتلت الشركة المركز 17 خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام، محققة حصة سوقية 1.2 % وقيم تداول 5.2مليار جنيه.

-20 التوفيق

تراجعت شركة التوفيق المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، 5 مراكز، لتقبع فى المركز 20 نهاية تداولات أغسطس المنصرم، محققة قيم تداول 312.414 مليون جنيه، ومستحوذة على حصة سوقية 1 %، فيما احتلت الشركة المركز 19 نهاية الأشهر الـ الأولى من العام الحالى بقيم تداول 4.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 1.1 %.

فيما خرجت شركتى بلوم، وحلوان لتداول الأوراق المالية قائمة العشرين الكبار، وانضمتا فى يوليو الماضى باحتلال المركزين 19و20على التوالى، لتحتل الأولى المركز 23بنهاية اغسطس المنصرم، والثانية المركز 21.