‏B-Electric الألمانية تفوز بمناقصة إنشاء محطة لـ الطاقة الشمسية بالزعفرانة

فازت شركة B-Electric الألمانية بمناقصة إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة الزعفرانة، التابعة لمحافظة السويس.

وتقدمت الشركة الألمانية بحسب مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ«المـال» بأفضل عرض مالى بعد منافسة مع نارى الصينية، فى حين لم تتأهل فيكرام سولار الهندية فنياً.

وأضافت المصادر أن هيئة الطاقة المتجددة تتفاوض حالياً مع الشركة الفائزة حول بنود العقد وخطة التنفيذ، تمهيداً للتوقيع قبل نهاية مارس المقبل.

وتولت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فحص العروض بالتعاون مع شركة إنتك الألمانية، استشارى المشروع.

وتصل إجمالى استثمارات المحطة لنحو 50 مليون يورو، وتمول عبر قرض ميسر من بنك التعمير الألماني KFW، فى إطار التعاون بين الهيئة والبنوك الألمانية الداعمة للمشروعات الخضراء.

ومن المخطط أن يسهم المشر وع فى إنتاج نحو 90 مليون كيلووات/ساعة سنوياً، توفر نحو 18 ألف طن بترول مكافئ، وتحد من انبعاث نحو 50 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون، ومن المتوقع بحسب المصادر الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قبل نهاية 2020.

وتخطط الهيئة لتنفيذ 5 مشروعات لـ الطاقة الشمسية الأخرى بقدرة 196 ميجاوات، من ضمنها محطة بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة بالتعاون مع اليابان، ومحطة بقدرة 26 ميجاوات بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى %20 بحلول 2022، وإلى أكثر من %42 بحلول 2035.