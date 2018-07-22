‏AXA- مصر تعزز نموها بالتقاط الفرص المتاحة

■ المجموعة تستعد لإنشاء أذرع جغرافية فى القاهرة والإسكندريةمروة عبد النبىتسعى مجموعة «AXA» إيجبت للاستثمار، المالكة لشركتى الحياة والممتلكات، واللتين تحملان الاسم نفسه، لتعزيز معدلات نموها بالسوق، عبر التقاط واستثمار الفرص المتاحة.يأتى ذلك بالإضافة إلى تنويع أدوات التوسع سوا



■ المجموعة تستعد لإنشاء أذرع جغرافية فى القاهرة والإسكندرية



مروة عبد النبى

تسعى مجموعة «AXA» إيجبت للاستثمار، المالكة لشركتى الحياة والممتلكات، واللتين تحملان الاسم نفسه، لتعزيز معدلات نموها بالسوق، عبر التقاط واستثمار الفرص المتاحة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تنويع أدوات التوسع سواء على المستوى الفنى من خلال اختراق فروع التأمين الجديدة، أو ابتكار التغطيات للفروع التى تزاولها، أو على مستوى الانتشار الجغرافى، عبر إنشاء الفروع الجديدة.

قال أيمن قنديل، الرئيس التنفيذى لـ«AXA» إيجبت للاستثمار، إن شركة الحياة، اتخذت عددا من الإجراءات تسرع وتيرة نموها من جهة، وتحقق قيمة مضافة من جهة أخرى، من خلال بعض الأدوات، أبرزها استثمار الفرص المتاحة بنشاط التأمين متناهى الصغر.

وكشف قنديل عن تحالف شركة الحياة مع الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات لييد «LEAD FOUNDATION» المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتغطية عملائها البالغين 200 ألف ضد المخاطر التى تواجه مشروعاتهم.

وأشار إلى تركيز الشركة على انتداب مستشارين ماليين، معتمدين وحاصلين على التدريب الشامل، فى فروع البنوك وذلك لمساعدة العملاء على اختيار برامج الحماية والتأمين المناسبة لهم.

وأضاف أن التعاقد يوفر فى حالة تعرض العميل المقترض من لييد؟؟؟؟ لأزمة صحية تستدعى دخوله المستشفى خلال فترة القرض، تقوم أكسا بدفع مبلغ مالى عن كل ليلة يقضيها العميل فى المستشفى بحد أقصى لعدد الليالى فى السنة، وذلك لأن دخل تلك الفئة من العملاء يعتمد بشكل أساسى على متابعة أعمالهم بشكل يومى، ما يعمل على حمايتهم من التعثر خلال فترة العلاج.

وأكد أن هذه التغطية شجعت الكثير على التأمين، علاوة على زيادة اهتمام العملاء المقترضين بصحتهم بشكل عام وتقبُل فكرة الذهاب للمستشفى أو للطبيب بشكل أفضل.

وأكد أن أكسا لتأمينات الحياة لديها إدارة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر تهدف لرفع مستوى حماية هذه الشرائح فى المستقبل، مع توفير الأمان للحد من التأثير السلبى للتقلبات والتغيرات الاقتصادية، والمساهمة فى جهود القضاء على الفقر.

وأوضح قنديل أنه فى حالة الوفاة، تقوم أكسا لتأمينات الحياة بصرف ثلاثة أضعاف قيمة القرض المصدر لأسرة العميل، لكى يتمكنوا من سداد المبلغ المتبقى من القرض، وتخطى الأزمة التى قد تعيدهم تحت خط الفقر نتيجة وفاة عائل الأسرة.

ولفت إلى أن تركيز “أكسا” حياة على دعم انتشار خدمات ومنتجات التأمين فى مصر عن طريق بناء علاقات طويلة المدى مع الشركاء من البنوك التى تثق فى شركته لتوفير الحماية والشفافية وتقديم القيمة الملائمة والجودة المتميزة لصالح عملاء هذه البنوك.

فى سياق متصل، كشف قنديل عن خطط توسع “أكسا مصر” بفرعيها حياة وممتلكات على المستوى الجغرافى من خلال إنشاء الفروع الجديدة فى عدد من محافظات الجمهورية، أبرزها القاهرة والإسكندرية كجزء من الإستراتيجية الهادفة إلى زيادة استثماراتها فى مصر بداية من العام المالى الجارى 2018/2019.

ونوه بدعم مجموعة “أكسا” العالمية لزيادة استثماراتها فى مصر باعتبارها واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط مواصلة بذلك استراتيجية أكسا مصر منذ افتتاحها فى 2015.

وبلغت حصيلة الأقساط المباشرة لـ”أكسا مصر” بفرعى الحياة والممتلكات، 1.6 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى 2016/2017، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويتجاوز عدد العاملين لدى الشركات المملوكة لـ«أكسا» مصر 600 موظف من الكوادر المدربة، والتى يتم الاعتماد عليهم كنواة رئيسية فى إستراتيجية التوسع.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالشراكة القائمة بين شركة الحياة، والبنك التجارى الدولى «CIB» عبر آلية التأمين البنكى، أكد قنديل أن الشراكة ساهمت بشكل رئيسى فى أن تتصدر الشركة قائمة وحدات التأمين التابعة للقطاع الخاص فى مبيعات الأعمال الجديدة للأفراد على مستوى السوق المصرية، عبر ما يعرف بالتأمين البنكى من حيث حجم الأقساط المحققة فى العام المالى 2016/2017، وفقا لإحصاءات الرقابة المالية.

وفيما يخص أكسا لتأمين الممتلكات، قال أحمد ناصف عضوها المنتدب، إن الشركة والتى بدأت أعمالها فى السوق المصرية قبل عامين ونصف العام، ركزت على تغطية المخاطر التى تغطى تشمل الفروع باستثناء البترول والطيران.

وكشف عن خطة الشركة لاقتحامين الفرعين من خلال توفير التغطيات الملائمة لهما خلال الفترة القليلة المقبلة.

ولفت العضو المنتدب لـ«أكسا» لتأمين الممتلكات، إلى أن شركته تسعى لابتكار الحلول المرتبطة باحتياجات العملاء، بالإضافة إلى المنتجات الجديدة والقائمة، وكذلك الخدمات التى يتم توفيرها بعد عمليات الإصدار، إضافة إلى قنوات التوزيع فى خطوة استباقية تستهدف تجويد الخدمة على مستوياتها كافة.

وحققت أكسا للممتلكات 308 ملايين جنيه أقساطا مباشرة فى نهاية العام المالى قبل الماضى، مقابل 115 مليونا فى العام المالى السابق، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.