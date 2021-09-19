‏«Apex» للوساطة تبرم 4 اتفاقيات «كريديت» مع مؤسسات إعادة عالمية

كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «Apex»- مصر لوساطة إعادة التأمين، عن إبرام شركته اتفاقيات كريديت جديدة مع 4 شركات إعادة عالمية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال السيد إن شركته أبرمت اتفاقياتها الأربع مع شركتى إعادة أمريكيتين وأخرى أوربيتين ذات تصنيف ائتمانى أول «first class» رفض ذكرهم، وتقضى الاتفاقية بتأمين الـ«credit» والخاص بتأمين الضمان والائتمان التجارى.

وأضاف أن شركات التأمين تواجه طلبًا من مختلف المؤسسات الاقتصادية على تأمينات الكريديت فى الوقت الحالى، نتيجة الحرص على عدم تأثر السيولة المالية لهذه المؤسسات بسبب الظروف الحالية- تفشى فيروس كوورونا- والتى تسببت فى بعض الركود، علاوة على الرغبة المسبقة فى تفادى أى تزايد لحالات التعثر من خلال توفير الحماية لها بتغطيتها تأمينيًا.

وتعمل «Apex» – مصر مع أكثر من 20 شركة إعادة تأمين عالمية، أبرزها شركات إعادة التأمين مثل سوق اللويدز الإنجليزية، و«سويس رى»، و«ميونخ رى»، و«بارينتس رى»، و«بريكشايرهاثاوى» لإعادة التأمين بدبى، و«QBE »، و«كونتينتال رى» النيجيرية، وكلها ذات تصنيف أول «first class».

وأشار إلى أن شركته أبرمت اتفاقيات الكريديت بأفضل الأسعار والشروط مع شركات التأمين، لتلبية احتياجات عملائها من شركات التأمين.

وأوضح العضو المنتدب لشركة «apex» لوساطة إعادة التأمين، أن شركات الإعادة العالمية لديها قبول حذر على إعادة تأمين الائتمان للمؤسسات المالية وغير المالية عبر شركات التأمين، لكن باتفاقات منفصلة تسمى باتفاقيات النسبية، والتى تدخل فيها شركة التأمين مع الإعادة كل بحصة حسب الملاءة المالية أو من خلال اتفاقية فائض، والتى فيها تحتفظ الأولى بالجزء الأكبر من الخطر والباقى يغطيه المعيدون.

وأوضح العضو المنتدب لشركة «apex» لوساطة إعادة التأمين، أن شركته حققت خلال الـ7 شهور الأولى من عام 2021 أقساط إعادة بقيمة 50 مليون جنيه، وتستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة140 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

ويعرف نشاط وساطة الإعادة بأنه التوسط بين الشركات بالسوق المحلية وشركات الإعادة فى الخارج، بهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية عبر زيادة عمولات الإعادة التى تحصل عليها شركات التأمين من الكيانات العالمية التى تتعامل معها، ورفع الطاقة الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.