‏Air leisure تدرس تسيير رحلات بين موسكو والأقصر

هاجر عمران ودعاء محمود قال محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة Air leisure، إن شركته تدرس حالياً تسيير رحلات جوية بين موسكو، الأقصر عقب استئناف الطيران بين البلدين المقرر أن يتم إعلانه خلال الفترة القليلة المقبلة. وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن عدد الرحلات وموعد إطلاقها ما زال تحت الدراسة خ

هاجر عمران ودعاء محمود

قال محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة Air leisure، إن شركته تدرس حالياً تسيير رحلات جوية بين موسكو، الأقصر عقب استئناف الطيران بين البلدين المقرر أن يتم إعلانه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن عدد الرحلات وموعد إطلاقها ما زال تحت الدراسة خاصة وأن بروتوكول عودة الرحلات ينص على عودة الرحلات بين موسكو والقاهرة كمرحلة أولى على أن يتم تسيير رحلات إلى مطارات أخرى فى مراحل لاحقة.

الجدير بالذكر أن مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي أكد فى تصريحات منذ أيام، أن استئناف أولى الرحلات الجوية مع مصر، سيتم فى 20 فبراير الجارى.

وذكرت مصادر بوزارة الطيران المدنى لـ«المال» فى وقت سابق أن الرحلات مع روسيا ستغطى 5 أيام أسبوعيا، بواقع 3 رحلات لمصر للطيران ورحلتين لشركة «إيرفلوت» الروسية، مؤكدة جاهزية الجانب المصرى للتشغيل من خلال وجود وفد من «مصر للطيران» فى روسيا، استعدادا لبدء التشغيل.

ولفتت المصادر حينها إلي أن شركة ميناء القاهرة الجوى خصصت بوابة «5» بمبنى الركاب 2 لدخول المسافرين للطائرات المتجهة إلى روسيا والعائدة منها، وذلك بناء علي طلب الجانب الروسي.

من جهته، قال مصدر بمصر للطيران إن الشركة لا تعتزم المنافسة على تسيير رحلات بين موسكو والنقاط الداخلية فى السوق المحلية، مشيرة إلى أن هذه الرحلات دائمًا ما تكون عارضة وليست خطوطا منتظمة.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن مصر للطيران تركز حاليًّا على تسيير رحلات بين موسكو والقاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعيًّا وستترك المجال أمام الشركات الأخرى لتسيير رحلات إلى باقى المطارت المصرية من روسيا.

وعلقت السلطات الروسية الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة «ميتروجيت» فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا، هم جميع من كانوا على متنها.

ووقع وزير الطيران شريف فتحى، مع نظيره الروسى مكسيم سوكولوف فى 15 ديسمبر الماضى، بروتوكولا يضمن عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو بداية فبراير، وهو ما لم يحدث حتى الآن.