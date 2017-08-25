‏‫الإسكان تبحث سرعة تنفيذ أبراج العلمين الجديدة

بدور إبراهيم: عقدت قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسئولة عن متابعة تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، اجتماعا تنسيقيا موسعا، مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ مشروع أبراج المدينة، للاتفاق على خطوات التنفيذ والإسراع بوتيرة العمل.وطالبت قيادات الإسكا

بدور إبراهيم:

عقدت قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسئولة عن متابعة تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، اجتماعا تنسيقيا موسعا، مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ مشروع أبراج المدينة، للاتفاق على خطوات التنفيذ والإسراع بوتيرة العمل.

وطالبت قيادات الإسكان المكاتب الاستشارية التى تتولى وضع تصميمات الأبراج، بإعداد جدول زمني مضغوط لتسليم جميع الرسومات التصميمية والتنفيذية التى تمكن المقاولين من البدء فورا في التنفيذ، بعدما تم الانتهاء من إعداد معظم الرسومات التصميمية وجار مراجعتها.