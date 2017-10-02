‏‎وزير الصحة يضع حجر أساس معهد الكبد بإمبابة

أحمد صبرىوضع الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، حجر الأساس للمعهد القومى الجديد للجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بمستشفى حميات إمبابة، يرافقة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور هاني نصر عميد هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور حسام عبدالعزيز عميد ا

أحمد صبرى

وضع الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، حجر الأساس للمعهد القومى الجديد للجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية بمستشفى حميات إمبابة، يرافقة اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور هاني نصر عميد هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور حسام عبدالعزيز عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المبنى الموجود بمستشفى حميات امبابة، منشأ منذ 18 عاما وغير مستغل، وسيتم تطويره بتكلفة انشائية تقدر بـ 360 مليون جنيه، حيث يتكون من بدروم وارضى و9 أدوار متكررة، على مساحة 2000 متر مربع، وسيتم تأسيسه وفقاً لمعايير الجودة العالمية فيما يخص بناء المستشفيات.

وقال الوزير إن المعهد ستكون سعته 344 سريرا منها 22 للرعاية المركزة، و18 افاقة، و18 للعزل، بالاضافة الى 6 غرف عمليات، و 2 كبسولة وقسم للعيادات الخارجية يشمل 6 عيادات و4 معامل و6 غرف للمناظير، وبنك دم، مشيرا الى أن قسم الاستقبال والطوارئ سيحتوى على معمل خاص وصيدلية وعدد من الأسرة لفرز الحالات ومغسلة وغرفة للتعقيم المركزى ومشرحة.

وأضاف أن المعهد سيحتوى أيضا على قسم للأشعة على أعلى مستوى ومتوافر به جميع أنواع الأشعات ومنها المقطعية، والموجات فوق الصوتية، والرنين المغناطيسى، والتداخلية، والهايفو، فضلا عن سكن للأطباء والتمريض وقاعة للاجتماعات ومكتبة، وكافيتريا، وحضانة لابناء العاملين.

وأشار الى أننا نشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي، لأن رئيس الجمهورية سيفتتح ١٤ مستشفى خلال الأسابيع المقبلة.