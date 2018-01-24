‏وفدان فرنسي وألماني يتابعان الديربي البترولي لمراقبة صلاح محسن

علي المصرييتواجد وفد من ناديي مارسيليا الفرنسي وبوروسيا دورتموند اﻷلماني، في مقصورة استاد السويس الجديد، لمتابعة مباراة بتروجت مع إنبي، المقامة حاليا في ديربي قطاع البترول، التي تقام ضمن لقاءات اﻷسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز، لمراقبة صلاح محسن مهاجم إنبي.ويرغب الناديان في تدعيم خط ه

علي المصري

يتواجد وفد من ناديي مارسيليا الفرنسي وبوروسيا دورتموند اﻷلماني، في مقصورة استاد السويس الجديد، لمتابعة مباراة بتروجت مع إنبي، المقامة حاليا في ديربي قطاع البترول، التي تقام ضمن لقاءات اﻷسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز، لمراقبة صلاح محسن مهاجم إنبي.

ويرغب الناديان في تدعيم خط هجومهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل اقتراب الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم الفريق اﻷلماني من الرحيل إلى آرسنال الإنجليزي.

وعرضت شركة تسويق عالمية على نادي إنبي انضمام صلاح محسن صاحب الـ21 عاماً إلى دورتموند أو مارسيليا بعد أن نال اللاعب إعجاب مسؤولي الفريق الألماني والفرنسي ودخلوا في مفاوضات لضم المهاجم الواعد.

ومن المنتظر أن يدخل الناديبن في مفاوضات جادة مع انبي للتعاقد مع صلاح محسن خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن أبدت إدارة إنبي رغبتها في بيع اللاعب في أحد الدوريات الأوروبية الكبري.