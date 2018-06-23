‏وزير الزراعة: تفعيل بورصة الدواجن لضبط الأسعار

أبو ستيت: مراجعة دو الإرشاد الزراعىالصاوى أحمد قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم تفعيل بورصة الدواجن، لضبط أسعارها فى الأسواق،منعا للتلاعب والتحكم فى السعر، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن يتم تحريكها عبر "الموبايل" من خلال أصحاب المصلحة فى الإنتاج والتو

أبو ستيت: مراجعة دو الإرشاد الزراعى

الصاوى أحمد

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم تفعيل بورصة الدواجن، لضبط أسعارها فى الأسواق،منعا للتلاعب والتحكم فى السعر، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن يتم تحريكها عبر “الموبايل” من خلال أصحاب المصلحة فى الإنتاج والتوزيع.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفى فى ديوان محافظة القليوبية، إلى ضرورة مراجعة نشاطات قطاع الإرشاد الزراعى فى الوزارة، لتسهيل حصول الفلاحين على المعلومات المطلوبة.

وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد وصل ديوان محافظة القليوبية، لعقد مؤتمر صحفى قبل قليل تعقبه زيارة عدد من مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والسمكى بالمحافظة.



وشهد المؤتمر إلى جانب وزير الزراعة حضور الدكتور عز الدين أو ستيت، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، ومحافظ القليوبية، والدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، ومن المنتظر أن يتم الانتقال إلى مدينتى الخصوص والخانكة؛ لتفقد مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.