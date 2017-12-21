‏قبل الكلاسيكو.. الأرقام تقف مع برشلونة ضد ريال مدريد

علي المصرييخوض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، مباراة من العيار الثقيل أمام غريمه التاريخي ريال مدريد على ملعب الأخير، في الوقت الذي تصب فيه جميع الإحصائيات في صالحه هذا الموسم.ويتفوق برشلونة هذا الموسم بشكل واضح في الإحصائيات الخاصة بالجانب الهجومي من حيث عدد الأهداف ودقة حس

علي المصري





يخوض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، مباراة من العيار الثقيل أمام غريمه التاريخي ريال مدريد على ملعب الأخير، في الوقت الذي تصب فيه جميع الإحصائيات في صالحه هذا الموسم.

ويتفوق برشلونة هذا الموسم بشكل واضح في الإحصائيات الخاصة بالجانب الهجومي من حيث عدد الأهداف ودقة حسم الهجمات.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن برشلونة سدد 195 مرة ناحية المرمى في دوري الموسم الحالي بواقع 12.1 مرة بالمباراة الواحدة وسجل 42 هدفًا، فيما احتاج ريال مدريد عددًا أكبر من التسديدات لتسجيل عدد أقل من الأهداف، 30 هدفًا و221 تسديدة، بواقع 13.8 تسديدة بالمباراة الواحدة.

وتشير هذه الإحصائية إلى تفوق برشلونة فيما يخص الفاعلية الهجومية أمام المرمى، حيث يحرز هدفًا بعد كل 4.6 تسديدة، بينما يسجل ريال مدريد هدفًا واحدًا بعد 7.3 تصويبة.

بالإضافة إلى ذلك صنع برشلونة فرصًا مؤكدة لإحراز الأهداف بنسبة أكبر من ريال مدريد، الذي سنحت له 53 فرصة، مقابل 56 للنادي الكتالوني.

كما يتفوق برشلونة في نواح هجومية أخرى مثل عدد التمريرات التي تغلب فيها على ريال مدريد بفارق كبير، فقد بلغت عدد تمريراته 10.576 تمريرة مقابل 8.572 تمريرة لمنافسه.

ويضاف إلى هذا نسبة الاستحواذ على الكرة التي دانت لبرشلونة أيضًا بواقع 64.11 بالمئة مقابل 62.3 بالمئة لريال مدريد.

وبفضل هذا الاستحواذ الكبير على الكرة، يمرر برشلونة بشكل أكبر من ريال مدريد في الثلث الهجومي الأخير من الملعب، حيث بلغ عدد تمريراته في هذا الجزء 1062 تمريرة مقابل 1058 تمريرة للخصم، ولكنه يفقد الكرة أكثر من النادي المدريدي بواقع 2136 مرة مقابل 1929 لمنافسه.

وتتركز انطلاقات برشلونة الهجومية في الجانب الأيمن من الملعب بنسبة 37%، فيما يؤثر ريال مدريد الإنطلاق من الناحية اليسرى بنسبة 43%.

ويتغلب ريال مدريد على برشلونة في الجانب الدفاعي والكرات الثابتة، حيث احتسبت ركلات ركنية أقل على فريق المدير الفرنسي زين الدين زيدان بواقع 49 ركلة مقابل 61 ركلة على برشلونة.

كما استقبل مرماه عددًا أقل من التسديدات (52/ 47)، ونجح لاعبوه في قطع الكرة لمرات أكثر (180/ 177)، بالإضافة إلى تفوقه في الاستحواذ على الكرة في ألعاب الهواء (151/ 120) وتسجيله عددًا أكبر من الأهداف من الكرات الثابتة (7/ 4).

وفيما يخص المقارنات الفردية بين نجمي الفريقين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، تصب الإحصائيات في صالح اللاعب الأرجنتيني من حيث عدد الأهداف (14/ 4) وعدد المرواغات الناجحة في المباراة الواحدة (5.6/0.3) والتمريرات المؤثرة (2.3/0.9).

لكن تبقى باقي أرقام اللاعبين الكبيرين متقاربة إلى حد كبير، حيث يتعادلان في عدد التصويبات تقريبًا في كل مباراة بواقع 6.6 تسديدة لكريستيانو و6.5 تصويبة لميسي، كما يتقاربان في دقة التمريرات 79.4% لكريستيانو و80.3% لميسي، ويفقدان الكرة بنسبة متقاربة أيضًا 1.6% لكريستيانو و1.5% لميسي.