علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «سى آى كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتاب، مدير طرح شركة «تعليم» لخدمات الإدارة بالبورصة، تلقت عرضاً من شركة «Frontier Investment Management –FIM» ذراع إدارة الأصول الإقليمية للمجموعة المالية هيرميس القابضة – يفيد رغبتها فى شراء أسهم بقيمة 30 مليون دولار من شريحة الطرح الخاص لـ «تعليم».

وتسير شركة «تعليم» لخدمات الإدارة خلال الأيام الجارية فى إجراءات طرح %49 من أسهمها فى البورصة عبر الاكتتاب العام بنسبة %5 والخاص %95، بعد أن حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتسجيلها تمهيدا للقيد والتداول فى البورصة.

وأعلنت «تعليم» أمس عن تغطية شريحة الطرح الخاص البالغة 339 مليون سهم بواقع 2.3 مرة، من مؤسسات و مستثمرين أفراد ذوى ملاءة مالية و جهات ذات خبرة ، و قد تم تحديد السعر النهائى للطرح الخاص بقيمة 5.75 جنيه، علما بأن آخر يوم للمشاركة فى الطرح هو بعد غد الخميس.

و «Frontier Investment Management –FIM» هى الذراع الإقليمية لشركة المجموعة المالية هيرميس فى إدارة الأصول، وبلغ حجم أصولها المدارة نحو 2.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى.

وقالت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إنه تم توقيع اتفاقية رباعية مؤقتة بين «FIM» ومدير الطرح وشركة «تعليم» لخدمات الإدارة، والمساهم الرئيسى البائع فى الطرح لتنفيذ العملية.

وتابعت إنه تمت تغطية الطرح الخاص، وتلقى طلبات اكتتاب من دول أوروبية (إنجلترا) وخليجية (الإمارات).

وأوضحت النشرة أنه يجوز تعديل الاتفاقية أو مدها أو إلغائها بناء على السعر النهائى للطرح.

وتتولى شركة «سى آى كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات دور المنسق الدولى الوحيد، ومدير الطرح لشركة «تعليم» بينما يقوم كل من «رنيسانس كابيتال إيجيبت» لترويج وتغطية الاكتتابات وبنك أبو ظبى الأول بدور مساعدين خارجيين لمدير الطرح.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة إن النسبة المقرر طرحها (%49 ) ستكون من حصة شركة «سفنكس أوبليكس بى.فى»(المالك والمساهم الرئيسى).

وتعمل شركة «تعليم» لخدمات الإدارة فى مجال التعليم العالى فى مصر، وتدير جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد.

وتخطط جامعة النهضة لإطلاق 3 كليات جديدة خلال ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ويبلغ رأسمال شركة «تعليم» 730.25 مليون جنيه موزعة على 730.25 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وحققت «تعليم» أداء ماليا قويا خلال الأعوام الماضية، وارتفعت إيراداتها بنسبة %28 خلال الأعوام من 2017 إلى 2020.

ويتولى مكتب «نورتن روز فولبرايت» دور المستشار القانونى الدولى للشركة فى عملية الطرح، كما يقوم مكتب معتوق بسيونى وحناوى بدور المستشار القانونى المحلى، ومكتب «وايت آند كيس» المستشار القانونى المحلى والدولى لمدير الطرح.