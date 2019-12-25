‏«سيلكون IS-21» تستهدف 50 مليون جنيه مبيعات لـ«ريكو» اليابانية

السوق المصرية تشهد منافسة قوية فى حلول ماكينات التصوير، بين شركات «زيروكس» و«توشبيا» و«إتش بي» و«كانون» و«ريكو»

تستهدف شركة silicon 21 IS للأنظمة المتكاملة وكيل العلامة التجارية اليابانية «ريكو» لحلول الطباعة الرقمية- خلال العام المقبل تحقيق مبيعات بقيمة 50 مليون جنيه، وزيادة حصتها السوقية إلى %15 فى السوق المحلية، مقارنة بنحو %7 حاليا.

قال أيمن جاد، مدير«silicon 21 IS»، إن «ريكو» تأتى فى المراكز الأولى فى مجال الطباعة الرقمية فى أسواق أوروبا وأمريكا، طبقًا لإحصاءات مؤسسة الأبحاث التسويقية العالمية «IDC» وحصلت الشركة المصرية «silicon 21 IS» على حق وكالتها نهاية 2018.

وأضاف أن السوق المصرية تشهد منافسة قوية فى حلول ماكينات التصوير، بين شركات «زيروكس» و«توشبيا» و«إتش بي» و«كانون» و«ريكو»، لافتًا إلى أن حلول «ريكو» تستهدف التركيز على عملاء القطاع الحكومى والخاص والبنكى ومتعدد الجنسيات.

نوه إلى أن الشركة اليابانية فازت خلال المرحلة الماضية بالعديد من المشروعات من خلال تقديم حلول الطباعة المتكاملة دون الدخول فى تفاصيلها.

يذكر أن «سيليكون 21» –الشركة الأم- تضم 400 موظف، ويعمل تحت مظلتها 4 كيانات أخرى منها «SILICON 21 CRM» وكيل رئيسى لمنتجات كانون، و«SILICON 21 IS» وكيل ريكو، وتعتزم التوسع بخدماتها داخل ليبيا والسودان العام المقبل، عبر مكاتب وموزعين وفريق عمل.

وتستهدف الشركة زيادة حجم أعمالها فى 2020 بدعم من المشاركة فى مشروعات مع القطاعين الحكومى والخاص، وإطلاق منصة إلكترونية متخصصة بالاتفاق مع «سيسكو» لبيع منتجات كاميرات المراقبة، وحلول سوفت وير الشبكات أون لاين.