رياضة

‏رسميًا.. إجراء انتخابات «كاف» في المغرب 12 مارس 2021

فتح باب استقبال طلبات المرشحين 11 سبتمبر 2020
إسلام مصطفى 1:41 ص, الجمعة, 11 سبتمبر 20 1:41 ص, الجمعة, 11 سبتمبر 20

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كشف المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن موعد إجرائه لانتخابات رئاسته وعضويته، حيث سيكون في يوم 12 مارس المقبل.

وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب نهاية اجتماعه اليوم، أن مواعيد الانتخابات ستكون كالتالي:

  • 11 سبتمبر 2020: فتح باب استقبال طلبات المرشحين.
  • 12 نوفمبر 2020: غلق باب استقبال طلبات المرشحين.
  • 11 يناير 2021: إرسال أسماء المرشحين إلى الاتحادات الوطنية.
  • 12 مارس 2021: انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية.

وفي سياق متصل، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد انطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون، حيث ستنطلق المسابقة في الفترة من 16 يناير إلى 7 فبراير 2021.

وشدد الاتحاد الإفريقي في بيانه الصادر اليوم، على تأجيل بطولة أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر من 2022 لتقام في يناير 20213، على أن يتم تحديد الموعد النهائي للبطولة في وقت لاحق.

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كما تم تعديل موعد انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة في المغرب، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد المغربي، على أن تقام المسابقة في الفترة من 13 – 31 مارس 2021.

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بقلم إسلام مصطفى

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