‏بشاى للصلب يرفع أسعاره مرتين خلال 3 أيام والطن يصل 12.5 جنيه

عمر سالم:أعلنت مجموعة بشاى للصلب عن زيادة أسعارها بداية من الثلاثاء، بنحو 110 جنيها للطن ليصل إلى 12084 جنيها للطن تسليم مصنع للمرة الثانيه خلال 3 أيام.وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من 19 سبتمبر الجارى إلى 12

عمر سالم:



أعلنت مجموعة بشاى للصلب عن زيادة أسعارها بداية من الثلاثاء، بنحو 110 جنيها للطن ليصل إلى 12084 جنيها للطن تسليم مصنع للمرة الثانيه خلال 3 أيام.

وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من 19 سبتمبر الجارى إلى 12084 جنيها للطن بدلا من 11975 جنيها خلال 17سبتمبر الجارى.

وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو 12.5 جنيه للطن، وهو سعر تاريخي، كما أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت الذى بلغ ٥٤٥ دولارا.