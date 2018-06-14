‏برلمانيون يشيدون بالتشكيل الوزارى الجديد

ياسمين فواز رحب نواب بالبرلمان بالتشكيل الجديد لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي طال 12 وزيرًا جديدًا في عدد من الوزارات الخِدمية والمجموعة الاقتصادية. أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتشكيل الجديد للحكومة، مشددًا على ضرورة دعمها، خا

ياسمين فواز





رحب نواب بالبرلمان بالتشكيل الجديد لحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي طال 12 وزيرًا جديدًا في عدد من الوزارات الخِدمية والمجموعة الاقتصادية.

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتشكيل الجديد للحكومة، مشددًا على ضرورة دعمها، خاصة أنها جاءت فى فترة الرئاسة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، إضافة إلى مساهمة جميع الوزارات فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى.

وأكد عابد أن الحكومة الجديدة مطالَبة بإعطاء أولوية قصوى لملفات الصحة والتعليم والثقافة، ومواجهة جميع أنواع الانحراف فى ملف الدعم بحيث تتولى الحكومة الجديدة وضع قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط؛ للقضاء على مافيا وأباطرة سارقى الدعم.

كما طالب الحكومة الجديدة بفتح ملف الأزمة السكانية، وأن تتخذ هذه الحكومة الإجراءات والبرامج التنفيذية لعلاج هذه الأزمة، محذرًا من الإهمال والتكاسل فى فتح هذا الملف، خاصة بعد فشل جميع الحكومات السابقة فى السيطرة على غول المشكلة السكانية، كما دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة إعطاء أكبر اهتمام لمواجهة الفساد بجميع صوره و\أشكاله من خلال تفعيل دور جميع الأجهزة الرقابية، خاصة أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير فى مواجهة مافيا الفساد وأنه يجب على الأجهزة الرقابية الأخرى أن تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

ووجّه النائب علاء عابد الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة، مؤكدًا أن حكومة شريف إسماعيل قامت بدور وطنى كبير فى مرحلة صعبة فى تاريخ مصر، وأشاد بالدور الذى قام به الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق في الحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب خلال فترة تولّيهما الوزارتين، وتمنّى التوفيق للفريق محمد أحمد ذكي وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في استكمال تحقيق الاستقرار والأمن والقضاء على فلول الإرهاب.

فيما أكدت النائب ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التشكيل الحكومي الجديد تميَّز بالتنوع من حيث إنه ضم وزارات خدمية وأخرى ضمن المجموعة الاقتصادية، وهو ما يعكس اهتمام الرئيس بالمرحلة المصيرية التي تمر بها مصر حاليًّا.

وأضافت، في تصريحات، لـ”المال”، أن التشكيل الجديد سيضخ الدماء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطالبة الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها.

ويرى النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحاته، لـ”المال”، إن رئيس الوزراء الجديد تنتظره 10 تحديات، أهمها يتعلق بالملف الاقتصادي، كارتفاع الدين الخارجي وفوائده وصعوبة تدفق الاستثمارات الخارجية، ومشكلة الزيادة السكانية واستكمال المشروعات القومية التي بدأها الرئيس السيسي خلال فترة ولايته الأولى كمشروعات الطرق والبنية التحتية وزيادة الإنتاج، وتحسين التعليم والتموين والصحة ومواجهة ارتفاع الأسعار، وارتفاع عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.

وأوضح أن مدبولي يعد من أقدم الوزراء الموجودين حاليًّا، منذ تكليف المهندس إبراهيم محلب له في عام 2014 بتولّي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن اختيار مدبولي جاء لعدة أسباب، أبرزها تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ونجاحه في ملف إسكان الشباب ومساهمته في تخطيط مثلث ماسبيرو، وتنفيذه مشاريع طرق وكبارٍ ورفع كفاءتها في فترة وجيزة، وتنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة سكنية خلال عام، وهو ما يعادل ما تم تنفيذه في تاريخ وزارة الإسكان بالكامل، بالإضافة إلى تنفيذ نحو 400 ألف وحدة سكنية. ونجحت الوزارة في عهده، في تنفيذ أكثر من 80% من نصيبها من المشروع القومي للطرق، وطرحت الوزارة أكثر من 500 ألف وحدة سكنية.