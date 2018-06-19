‏اليابان تستفيد من النقص العددى لكولومبيا بفوز ثمين

المباراة شهدت أول حالة طرد وثاني أسرع كارت أحمر في تاريخ المونديال على المصرى حقق المنتخب اليابانى فوزًا ثمينًا على نظيره الكولومبى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين على ملعب "موردافيا أرينا"، بمدينة سارانسك الروسى، فى افتتاحية لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة

المباراة شهدت أول حالة طرد وثاني أسرع كارت أحمر في تاريخ المونديال

على المصرى

حقق المنتخب اليابانى فوزًا ثمينًا على نظيره الكولومبى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين المنتخبين على ملعب “موردافيا أرينا”، بمدينة سارانسك الروسى، فى افتتاحية لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، لكأس العالم 2018.

وجاءت انطلاقة المباراة، لتشهد بطاقة حمراء مباشرة فى وجه كارلوس سانشيز مدافع كولومبيا فى الدقيقة 3، بعدما قام سانشيز، بلمس الكرة باليد، لمنعها من الدخول لمرمى منتخب بلاده، ليعيد للأذهان، تصرف لويس سواريز، نجم أوروجواي، أمام غانا، في ربع نهائي مونديال 2014.

وتعد البطاقة الحمراء التى أشهرها الحكم السلوفينى دامير سكومينا، هي حالة الطرد الأولى فى النسخة الحالية من المونديال، وثاني أسرع حالة طرد في تاريخ البطولة، وكانت من نصيب الأوروجوياني ألبيرتو باتسيتا، أمام نظيره الإسكتلندي، في نسخة 1986، حيث تلقى بطاقة حمراء في الثانية 56 من عمر المباراة.

ونجح شينجى كاجاوا فى تسجيل ضربة الجزاء، فى الدقيقة السادسة، وهو أسرع هدف لليابان في نهائيات كأس العالم، بعد 5 دقائق و15 ثانية، قبل أن يتعادل فرناندو كينتيرو

لكولومبيا، في الدقيقة 38، من ضربة حرة مباشرة، ليصبح أول لاعب في تاريخ كولومبيا، ينجح في التسجيل في نسختين مختلفتين من كأس العالم، بعدما تمكن من التسجيل في مرمى ساحل العاج خلال بطولة 2014.

وشهدت تشكيلة أكيرا نيشينو، المدير الفني لليابان، تواجد إيجي كاواشيما، حارس مرمى منتخب الساموراى، ليصبح أكبر لاعب يشارك مع المنتخب الياباني في كأس العالم، بعمر 35 عامًا و91 يومًا.

وفى الدقيقة 72 تقدم المنتخب الياباني على نظيره الكولومبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بهدف سجله يويا أوساكو، بعد ضربة رأس قوية، سكنت شباك الحارس أوسبينا، لتستفيد اليابان من النقص العددى فى صفوف كولومبيا، وتحقق فوزا ثمينا.

بتلك النتيجة تقتنص اليابان أول ثلاث نقاط فى الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، ليحتل الكمبيوتر اليابانى الصدارة، وفى انتظار نتيجة لقاء بولندا والسنغال ضمن المجموعة ذاتها، فيما يقبع المنتخب الكولومبى فى قاع المجموعة بدون رصيد من النقاط.