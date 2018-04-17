‏الشروق تعقد موتمرا صحفيا لمناقشة بحوث الإعلام

المال -خاص:ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان "نحو أجندة ‏مستقبلية لبحوث الإعلام إشكاليات التحول من النمطية إلي التجديد" يومي 23 و24 أبريل ‏الجارى برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد فريد خميس مؤسس ‏أكاديمية الشروق

المال -خاص:

ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان “نحو أجندة ‏مستقبلية لبحوث الإعلام إشكاليات التحول من النمطية إلي التجديد” يومي 23 و24 أبريل ‏الجارى برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد فريد خميس مؤسس ‏أكاديمية الشروق‎.

يستهدف المؤتمر تحفيز الباحثين علي إرتياد مجالات بحثية جديدة كالبحوث النقدية والمستقبلية ‏والكيفية والتطبيقية والبينية.

ويناقش المؤتمر 40 بحثاً عليماً محكماً مقدماً من أساتذة وباحثين ‏يمثلون 20 جامعة مصرية وعربية في مصر والجزائر والسعودية والامارات وليبيا والبحرين‎.‎

يعقد علي هامش المؤتمر مائدة مستديرة تحت عنوان “مستقبل الإعلام القومي في إطار التحديات ‏الراهنة” يشارك فيها كلًا من د. محمود علم الدين أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة ‏ود. سوزان القليني عميد آداب عين شمس وعضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. ود. محمد ‏شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ود. عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام جامعة ‏النهضة ود. هويدا مصطفي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة ‏والإعلامي مجدي لاشين رئيس التلفزيون والإعلامية نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة والكاتب ‏الصحفي عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ود. عصام الدين فرج وكيل الهيئة الوطنية ‏للصحافة والإعلامية رشا نبيل والكاتب الصحفي حمدي رزق.