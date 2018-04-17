‏الشروق تعقد موتمرا صحفيا لمناقشة بحوث الإعلام

المال -خاص:
ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق المؤتمر العلمي الثالث تحت عنوان “نحو أجندة مستقبلية لبحوث الإعلام إشكاليات التحول من النمطية إلي التجديد” يومي 23 و24 أبريل الجارى برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد فريد خميس مؤسس أكاديمية الشروق.
يستهدف المؤتمر تحفيز الباحثين علي إرتياد مجالات بحثية جديدة كالبحوث النقدية والمستقبلية والكيفية والتطبيقية والبينية.
ويناقش المؤتمر 40 بحثاً عليماً محكماً مقدماً من أساتذة وباحثين يمثلون 20 جامعة مصرية وعربية في مصر والجزائر والسعودية والامارات وليبيا والبحرين.
يعقد علي هامش المؤتمر مائدة مستديرة تحت عنوان “مستقبل الإعلام القومي في إطار التحديات الراهنة” يشارك فيها كلًا من د. محمود علم الدين أستاذ الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة ود. سوزان القليني عميد آداب عين شمس وعضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. ود. محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ود. عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام جامعة النهضة ود. هويدا مصطفي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة والإعلامي مجدي لاشين رئيس التلفزيون والإعلامية نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة والكاتب الصحفي عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ود. عصام الدين فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والإعلامية رشا نبيل والكاتب الصحفي حمدي رزق.
أكد اللواء د. أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، في بيان له أن المؤتمر يستهدف إجراء مراجعة نقدية لبحوث الإعلام الكمية وصياغة أجندة مستقبلية للبحوث الكيفية والنقدية والمستقبلية والتطبيقية والبيئة لتكون نواة لخطط بحثية خمسية لكليات ومعاهد وأقسام الإعلام يلتزم بها الباحثون عند القيد بدرجتى الماجستير والدكتوراه واعضاء هيئة التدريس عند إعداد بحوث الترقية لدرجتى استاذ مساعد واستاذ قال د. محمد سعد ابراهيم عميد المعهد، أن المؤتمر يناقش 40 بحثا تم اختيارها من بين 54 بحثا تتناول إشكالبات وتقنيات والمداخل النظرية والمنهجية للبحوث الكيفية والنقدية والمستقبلية والتطبيقية والبيئة وسيتوصل المؤتمر عبر الحوار العلمى لرؤية مستقبلية يمكن ترجمتها لخطط بحثية خمسية.