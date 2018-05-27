‏السيسي يأمر بوضع كافة الإمكانيات الطبية لعلاج صلاح

المال- خاص صرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع نجم المنتخب المصرى لكرة القدم الكابتن/ محمد صلاح للإطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أمسووفق بيان الرئاسة، أكد الرئيس أن محمد صلاح أصبح رمزاً وطني

المال- خاص

صرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع نجم المنتخب المصرى لكرة القدم الكابتن/ محمد صلاح للإطمئنان على حالته الصحية بعد إصابته أمس

ووفق بيان الرئاسة، أكد الرئيس أن محمد صلاح أصبح رمزاً وطنياً للأخلاق الرياضية والبطولة والإرادة، وأن الحفاظ عليه ودعمه أمر لا شك فيه، وأن ما قدمه لمصر يمثل قيمة ورمز يُحتذى به، كونه أصبح نموذجاً للشباب المصرى ومُلهماً لكل شباب العالم

كما تمنى الرئيس للاعب، محمد صلاح الشفاء العاجل، مشدداً على وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية لتقديم ما يلزم للاعب وبالتنسيق مع الفريق الطبى المعالج.