‏الزمالك يستعد لدجلة واﻷسيوطي في مهمة مستحيلة مع اﻷهلي

علي المصريتستأنف لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بإقامة لقاءات الجولة الرابعة والعشرون للمسابقة، التي تنطلق اليوم الأربعاء، وتستمر يومي الخميس والجمعة.‏وتقام مباراتان يوم الأربعاء، يلتقي خلالهما الزمالك مع وادي دجلة بستاد القاهرة في الخامسة مساء، والاتحاد السكندري مع الداخلية بستاد

علي المصري

تستأنف لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بإقامة لقاءات الجولة الرابعة والعشرون للمسابقة، التي تنطلق اليوم الأربعاء، وتستمر يومي الخميس والجمعة.

‏وتقام مباراتان يوم الأربعاء، يلتقي خلالهما الزمالك مع وادي دجلة بستاد القاهرة في الخامسة مساء، والاتحاد السكندري مع الداخلية بستاد برج العرب في السابعة والنصف مساء، بعد رفضت الجهات الأمنية نقل مباريات زعيم الثغر لاستاد الأسكندرية.

‏ويلتقي النصر مع بتروجيت يوم الخميس في الخامسة مساء بستاد القاهرة الدولي، ويشهد يوم الجمعة 4 مباريات، يلتقي خلالها مصر المقاصة مع طنطا بستاد القاهرة في الثانية والنصف ظهرا.

ويحل اﻷهلي ضيفا ثقيلا علي الأسيوطي سبورت، في الخامسة والربع مساءا، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ويلعب طلائع الجيش مع سموحة علي ستاد الدفاع الجوي، في السابعة والنصف مساءا، وفي نفس التوقيت يلتقي المقاولون العرب مع الإنتاج الحربي، بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر.

وتأجلت مباراة الإسماعيلي مع المصري ضمن الجولة ذاتها، ﻷجل غير مسمي، علي أن تحدد لجنة المسابقات باﻻتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، موعدها فيما بعد.

وتقام يوم الخميس مباراة المصري مع الرجاء، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثالثة والعشرون، بستاد الجيش المصري ببرج العرب، في السابعة والنصف مساء.

وكانت مباراة الرجاء وإنبي ضمن الجولة الرابعة والعشرون، قد أقيمت يوم الجمعة الماضي، وأنتهت بفوز الفريق المطروحي علي ضيفه البترولي، بثلاثية نظيفة، في الملعب الفرعي لاستاد الجيش المصري ببرج العرب.

