‏البرلمان يحذر من تشويه صورة مصر فى انتخابات الرئاسة

ياسمين فوازأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه طبقا للدستور والقانون فإنه من حق البرلمان ومن خلال لجنة حقوق الإنسان به أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم أنه اتفق مع جميع

ياسمين فواز

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه طبقا للدستور والقانون فإنه من حق البرلمان ومن خلال لجنة حقوق الإنسان به أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقال ” عابد ” فى بيان له أصدره اليوم أنه اتفق مع جميع اعضاء اللجنة فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين فتح هذا الملف امام اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة اداء هذه المؤسسات، مؤكدا أنه من حق لجنة حقوق الانسان التدخل وبالقانون لوقف أى انحرافات داخل الجمعيات الأهلية.

وكشف أن اللجان الفرعية التى تقرر تشكيلها داخل لجنة حقوق الانسان سوف تتابع اداء الجمعيات التى لها علاقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى ستتم خلال الشهور القليلة المقبلة، معربا عن ثقته الكاملة فى أنها ستكون حرة ونزيهة وسوف ترسل بصورة مشرفة عن الأوضاع السياسية داخل مصر.

وحذر ” عابد ” بعض الجمعيات المشبوهة والممولة من الخارج تصدير صورة سلبية عن مصر الى الخارج، مؤكدا أن لديه مستندات تؤكد تورط مثل هذه المنظمات عن تصدير صورة سلبية عن مصر مقابل ما تحصل عليه من تمويلات أجنبية.

وقال إن لجنة حقوق الإنسان سوف تُمارس حقها فى الرقابة حتى لا تتكرر الصور السلبية التى صدرتها بعض المنظمات المشبوهة للخارج عن مصر، مؤكدا أن اللجنة فى نفس الوقت ستكون حريصة على ضرورة التزام الدولة بما جاء من نصوص فى الدستور والقانون فى كل مراحل إجراء الانتخابات الرئاسية.