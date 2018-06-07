‏الأهلي يوجه الدعوة للجهاز الفني السابق لحضور إحتفالية الدوري غدا

المال-خاصقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الخميس توجيه الدعوة للجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد أيوب المدرب العام وسيد معوض مدرب الفريق، وأنيس الشعلالي المعد البدني محمد أبو العلا مخطط الأحمال وذلك لحضور حفل تسليم درع ا

المال-خاص

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الخميس توجيه الدعوة للجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأحمد أيوب المدرب العام وسيد معوض مدرب الفريق، وأنيس الشعلالي المعد البدني محمد أبو العلا مخطط الأحمال وذلك لحضور حفل تسليم درع الدوري المقرر إقامته مساء غد الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويتسلم الأهلي غداً درع الدوري لموسم2017-2018 في احتفالية كبرى تنظمها الشركة الراعية لإتحاد الكرة للاحتفال بفوز الأهلي بالدوري للموسم الثالث على التوالي والوصول إلى النجمة الرابعة.

وكان مجلس الإدارة قد وجه الشكر للجهاز الفني الذي اعتذر عن استكمال مهمته عقب إنتهاء الموسم بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال فترة توليه المهمة