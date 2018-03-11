‏أوزيل يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي ويحطم رقم أسطورة مانشستر يونايتد

علي المصريأصبح الدولي اﻷلماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال اﻹنجليزي، أسرع لاعب يصل إلى 50 تمريرة حاسمة في تاريخ البريميرليج، حيث حقق هذا الإنجاز في 141 مباراة، بعدما نجح نجم الجانرز، في صناعة الهدف الأول الذي سجله فريقه في مرمى ضيفه واتفورد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي

علي المصري

أصبح الدولي اﻷلماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال اﻹنجليزي، أسرع لاعب يصل إلى 50 تمريرة حاسمة في تاريخ البريميرليج، حيث حقق هذا الإنجاز في 141 مباراة، بعدما نجح نجم الجانرز، في صناعة الهدف الأول الذي سجله فريقه في مرمى ضيفه واتفورد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة من صناعة أوزيل، وبرأسية زميله ومواطنه شكودران موستافي، ليكسر لاعب ريال مدريد السابق، الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم أسطورة مانشستر يونايتد، إيريك كانتونا “50 تمريرة حاسمة في 143 مباراة”.

