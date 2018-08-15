‏أخطاء ريال مدريد تهدي أتلتيكو لقب السوبر اﻷوروبي

علي المصريأهدت اﻷخطاء الدفاعية القاتلة لريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد، لقب السوبر اﻷوروبي، بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب "لي كوك ارينا" بالعاصمة الإستونية تالين، وإدارها طاقم حكام بولندي بقيادة سيمون مارسينياك.وبفوزه باللقب توج أتلتيكو بال

علي المصري



أهدت اﻷخطاء الدفاعية القاتلة لريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد، لقب السوبر اﻷوروبي، بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب “لي كوك ارينا” بالعاصمة الإستونية تالين، وإدارها طاقم حكام بولندي بقيادة سيمون مارسينياك.

وبفوزه باللقب توج أتلتيكو باللقب للمرة الثالثة بعدما توج عامي 2010 و2012 على حساب إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي علي الترتيب، بعدما كان حاملا للقب الدوري الأوروبي.

فيما فشل ريال مدريد، في معادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر اﻷوروبي، المسجل باسم مواطنه برشلونة وايه سي ميلان الإيطالي، برصيد خمسة ألقاب، ليتوقف رصيد الفريق الملكي عند أربعة ألقاب للبطولة.

وخسر الريال اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1998 و2000، وفشل في أن يصبح أول ناد يحرز لقب الكأس السوبر 3 مرات علي التوالي منذ انطلاقها عام 1972، بعدما كان أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة 3 مرات علي التوالي.

واللافت سيطرة إسبانيا على هذه المسابقة في السنوات الأخيرة، إذ توجت أندية الليجا 9 مرات في آخر 10 سنوات، ورفعت الأندية الإسبانية ألقابها القياسية إلى 16 مقابل 9 لإيطاليا و7 لإنجلترا.

وتعد هذه المرة الرابعة من أصل آخر خمس نسخ يتواجه ناديان من إسبانيا، لكنها الأولى بين ناديين من مدينة واحدة وتحديدا العاصمة مدريد، بعد تتويج ريال بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول الإنجليزي 3-1، وتوج أتلتيكو بلقب الدوري اﻷوروبي على حساب مارسيليا الفرنسي 3-صفر في مايو الماضي.

والتقى الفريقان 10 مرات في المسابقات الأوروبية، ففاز ريال 5 مرات وأتلتيكو ثلاثة مرات، وتعادلا مرتين، وكسر أتلتيكو نحسه أمام الريال في المباريات النهائية أو الإقصائية، حيث لم يفز اﻷتلتي علي الملكي سوي في لقاء اليوم.

وافتتح عدد من الأطفال المباراة، حيث شهد الحفل، تواجدا من اللاعبين المكفوفين الذين قاموا بالغناء أمام الجماهير، بعدما قدم لاعبو الفريقين، لفتة إنسانية قبل المباراة بساعات، باللقاء مع عدد من الأطفال المعاقين بصريًا، برعاية مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

تقدم أتلتيكو مدريد مبكرا، بهدف لمهاجمه دييجو كوستا بعد 51 ثانية من صافرة بداية اللقاء، ويعد هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ كأس السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف بمجهود فردي من كوستا، الذي أستطاع أن يقتحم دفاعات ريال مدريد، ويغالط سيرجيو راموس، ويسدد كرة سكنت شباك الحارس كيلور نافاس، وهو هدفه الثالث في مرمى الريال، خلال 15 مباراة لعبها أمام الملكي، والأول منذ 28 سبتمبر 2013.

وأدرك الفرنسي كريم بنزيما التعادل لريال مدريد، في الدقيقة 27، وهو هدفه الرابع في 30 مباراة لعبها ضد أتلتيكو مدريد، والهدف الاول له في السوبر الأوروبي.

وجاء الهدف من صناعة ‏جاريث بيل، الذي صنع مع ريال مدريد هدف في السوبر أعوام 2014 و 2017، باﻹضافة لهدف اليوم، علما بأن ‏آخر 6 أهداف أوروبية سجلها ريال مدريد سجلت عن طريق بنزيما وبيل.

وفي الشوط الثاني، أحتسب حكم اللقاء البولندي، في الدقيقة 61، ضربة جزاء علي دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد، سجلها سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد، في الدقيقة 63، حيث وضعها علي يسار يان أوبلاك حارس اﻷتلتي.

ويعد الهدف هو الثالث ‏لراموس في أتلتيكو مدريد، بعدما سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016، كما أصبح أول لاعب من ريال مدريد يسجل في نهائيين مختلفين من السوبر الأوروبي عامي 2016 و 2018، وأول مدافع في التاريخ يسجل في 4 نهائيات أوروبية مرتين في دوري الأبطال ومرتين في السوبر الأوروبي.

وبخطأ دفاعي قاتل من مارسيلو، أدرك دييجو كوستا، التعادل ﻷتلتيكو مدريد، في الدقيقة 79، بتمريرة من أنخيل كوريا، لم يجد كوستا صعوبة في وضعها بمرمي كيلور نافاس حارس ريال مدريد.

وأحتكم الفريقين للوقت اﻷضافي بعد نهاية شوطي اللقاء بالتعادل اﻹيجابي بهدفين لكل فريقين، لتتواصل أخطاء دفاع ريال مدريد، ولكن هذه المرة مع رفائييل فاران، الذي أخطا مرتين، لتصل الكرة لتوماس بارتي، الذي يهيأها لساؤول الذي يطلق صاروخا بيمناه في الدقيقة 98، مسجلا أجمل أهداف اللقاء.

وأجهز أتلتيكو مدريد علي غريمه، بتسجيل الهدف الرابع بتمريرة ثلاثية من توماس بارتي، الذي مرر المرة لفيتولو، الذي هيأها لكوكي الذي وضع الكرة في المرمة من لمسة واحدة في الدقيقة 104.

وتعد هذه هي المرة اﻷولي التي يتلقي فيها ريال مدريد 4 أهداف في مباراة واحدة منذ 21 نوفمبر 2015 ، عندما خسر 4-0 على أرضه أمام برشلونة في الليجا.