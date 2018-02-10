‏أجويرو يزاحم كين وصلاح علي صدارة هدافي البريمييرليج

علي المصريسجل الدولي اﻷرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، في مرمي ليستر سيتي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الساقعة والعشرون من الدوري اﻹنجليزي لكرة القدم.وعادل أجويرو رقم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في الصراع ا



علي المصري

سجل الدولي اﻷرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، أربعة أهداف “سوبر هاتريك”، في مرمي ليستر سيتي، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة الساقعة والعشرون من الدوري اﻹنجليزي لكرة القدم.

وعادل أجويرو رقم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في الصراع الدائر علي صدارة الهدافين بالبريمييرليج، بعدما رفع رصيده للهدف رقم 21، وهو نفس رصيد صلاح، الذي سيلعب مع الريدز غدا الأحد، أمام ساوثهامتون، ضمن الجولة ذاتها.

ويتوهج أجويرو مع الستيزن منذ بداية 2018 في الدوري اﻹنجليزي، حيث هدفا في مرمي واتفورد، وهدفين خلال مواجهة بيرنلي، و3 أهداف “هاتريك” أمام نيوكاسل، وهدفين فى بريستول سيتي، وهدف أمام وست بروميتش ألبيون، قبل أن يسجل سوبر هاتريك اليوم أمام ليستر سيتي.

وكان الدولي اﻹنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، قد رفع رصيده للهدف رقم 23، بتسجيله لهدف فوز السبيرز اليوم السبت علي آرسنال، ضمن نفس المرحلة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب ويمبلي.