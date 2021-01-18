‎‫شركات إدارة الأصول تتجه للتوسع فى 2021

‎‫يتوقع خبراء، ومسؤولو شركات إدارة أصول بالسوق المحلية أن يكون العام الحالى أفضل حالا، من سابقه، مع استعداد الشركات للتوسع، واستهداف حجم أكبر من الأصول المُدارة، وإطلاق صناديق جديدة، وإتجاه البعض إلى تقديم خدماته للأفراد.

كان 2020 عاماً غير سعيد على صعيد نشاط إدارة الأصول حيث أغلقت عديد من صناديق الاستثمار العام بعوائد سلبية بمتوسط يتراوح بين 8 و%10، باستثناء صندوق شركة أزيموت للأسهم (إيه بى سي) الذى حقق عائداً إيجابياً %3.

‎‫كان أداء صناديق الاستثمار العام الماضى انعكاسا لأداء البورصة المصرية، حيث فقد المؤشر الرئيسى للسوق %22.3 من قيمته، وسط تراجع فى رأس المال السوقى بنحو 59 مليار جنيه، فيما كانت القيادة لمؤشر الأفراد السبعينى والذى أنهى العام متألقا بارتفاع %68، وفقا لبيانات البورصة المصرية.

‎‫إن آى كابيتال: نستهدف مضاعفة الأعمال

محمد متولى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة إن آى كابيتال

‎‫وقال محمد متولى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة إن آى كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى إن شركته تستهدف التوسع فى نشاط إدارة الأصول العام الحالى، حيث تتأهب لإطلاق صندوق استثمار جديد للدخل الثابت، بجانب صندوق “سيولة” النقدى، والذى بدأ الاكتتاب فيه فى 10 يناير الجارى

‎‫ ولفت متولى إلى أن “إن آى كابيتال”، تستهدف أصولاً تحت الإدارة قيمتها 3 مليارات جنيه، العام الجارى، بجانب مضاعفة الاستثمارات فى الأسهم.

‎‫ولفت متولى إلى أن حجم الأصول تحت إدارة إن آى كابيتال بلغ 1.4 مليار جنيه فى 2020، توزعت بواقع %25 أسهم، و%75 استثمارات فى أدوات الدخل الثابت.

‎‫وأوضح أن إن آى كابيتال تعتزم التوسع فى الاستثمارات بالأسهم بنسبة %50، لافتا إلى أن تقييم الأسهم فى كافة قطاعات البورصة المصرية حاليا جاذب للاستثمار، موضحا أن استراتيجية شركته تشمل الاستثمار فى جميع القطاعات على حد سواء.

‎‫وأفصح عن اعتزام إن آى كابيتال إطلاق صندوق استثمار فى أدوات الدخل الثابت، العام الحالى، إضافة إلى صندوق “سيولة” ، والذى يتوقع أن تصل قيمة الأصول المدارة فيه الى مليارى جنيه بنهاية العام القادم، وتقوم إن آى كابيتال بجانب إدارته، بتلقى اكتتاب المؤسسات الكبرى به.

‎‫وأضاف أنه يقوم بتلقى الاكتتاب أيضا بنكى القاهرة والعربى الإفريقى، فيما تتلقى شركات عربية أون لاين، ومباشر اكتتاب الأفراد والمؤسسات.

وقال متولى، إن الشركة تقوم حاليا بتأسيس صندوق للاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، بالتعاون مع شركة أخرى، مفضلا عدم الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الصدد فى الوقت الراهن.

الأهلى: مفاوضات لإطلاق صندوق جديد

عادل كامل العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار

‎‫ومن جانبه قال عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار إنه يتوقع تحسن أداء السوق العام الحالى، عقب الخسائر الكبيرة التى شهدها العام الماضى، بجانب التراجعات التى سجلها مؤشر السوق الرئيسى.

‎‫وكشف كامل عن اتجاه شركته للتوسع العام الحالى، وتعزيز نشاطها لتستهدف حجم أصول مُدارة بقيمة 25 مليار جنيه، مقارنة مع 22 مليار جنيه بنهاية 2020، وذلك بدعم أداء العام الماضى، والذى جاء جيدا مقارنة بتراجعات السوق.

‎‫وأشار كامل إلى نجاح الصندوق الإسلامى للشركة واحتلاله المركز الأول بين الصناديق الإسلامية، بعائد موجب %1، كما احتل صندوق الأهلى الأول المتوازن المرتبة الثالثة فى هذه الفئة، وصندوقى الأسهم الخامس، والتاسع مراكز متقدمة على صعيد هذه الفئة، بعائد سالب %8 و%8.8، وهى نسب جيدة إذا ما قورنت بتراجعات المؤشر الثلاثينى خلال العام.

‎‫وأكد كامل أن مستهدف الأصول المُدارة للعام الحالى سيتم الوصول إليه عبر التركيز على الاستثمار فى كافة القطاعات بالبورصة، لافتا إلى أن الأهلى كابيتال نجحت العام الماضى فى زيادة حجم محافظ الأسهم لديها إلى %100، كما ارتفعت استثمارات العائد الثابت %25.

‎‫وكشف كامل أن الأهلى تتفاوض حاليا لإطلاق صندوق جديد للأسهم مع البنك الأهلى، وإحدى الشركات الكبرى، مفضلا عدم الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الصدد لحين وضوح الرؤية.

‎‫وقال كامل إن الأهلى ستقوم العام الحالى بتقديم خدماتها للأفراد فى نشاط إدارة الأصول، وذلك للأفراد ذوى الملاءة المالية المُرتفعة.

‎‫وتوقع كامل أن تحقق البورصة نموا يصل إلى %15 العام الحالى، وذلك بعد مرور الربع الأول بفترة تأثر السوق بأداء البنك التجارى الدولى، السهم المسيطر على أكثر من ثلث الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى للسوق.

مباشر: إضافة نشاط الأفراد

إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال

‎‫ومن جانبه قال إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، إن شركته ستتوسع العام الحالى فى نشاط إدارة الأصول، مستهدفة تقديم خدماتها لشريحة الأفراد.

‎‫ولفت رشاد إلى أن الأفراد لا يتمتعون بخدمة جيدة فى هذا القطاع، لذلك ستضيف مباشر خدمة جديدة للأفراد فى مجال إدارة الأصول فى 2021.

مصر كابيتال: نستعد لتأسيس عدد من صناديق الاستثمار

‎‫وقال عمر رضوان، رئيس المسؤولين التنفيذيين بشركة مصر كابيتال للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك مصر إن مصر كابيتال تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من صناديق الاستثمار العام الحالى، متوقعا رواج القطاع خلال العام.

‎‫ولفت رضوان إلى أن مصر كابيتال أنهت العام الماضى بحجم أصول مُدارة نحو 25 مليار جنيه، مدعومة بإدارتها حزمة من صناديق الاستثمار فى كافة الفئات.

‎‫ويرى رضوان أن أحجام التداولات بالبورصة المصرية كانت جيدة العام الماضى، وأن البورصة لم تتأثر بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل مصر معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة، وهو ما سيرفع الاهتمام الخارجى بالاستثمار قى مصر.

‎‫وأضاف، أيضا أن المجهود المبذول فى سوق المال المتمثل فى قرارات هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى، للتيسير على المتعاملين يعد أمرا إيجابيا، يُعطى مؤشرات للرواج فى 2021، بعد العام الماضى الذى شهد نشاطا فى سوق إصدارات أدوات الدين، وشاركت فيه مصر كابيتال.

‎‫ورجح رضوان المزيد من إصدارات أدوات الدين العام الحالى، بجانب عودة الطروحات بالبورصة المصرية، ونشاط إدراج الشركات.

‎‫يذكر أن أحدث الصناديق الاستثمارية التى انضمت لإدارة مصر كابيتال كان صندوق ثروة كابيتال لأدوات الدخل الثابت، بحجم مبدئى 100 مليون جنيه، والذى أطلقته الأخيرة بداية يناير الجارى.

‎‫أزيموت: 14 مليار جنيه أصولا مُدارة خلال 3 سنوات

أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر

‎‫ومن جانبه قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، إن العام الماضى، كان غير مسبوقا فى التحديات، على مستوى كافة القطاعات، وبالطبع إدارة الأصول، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الشركات صاحبة الإدارة القوية، استطاعت تطويع الأزمة لعمل نموذج جيد.

‎‫وأشار أبو السعد إلى إن شركة أزيموت نجحت فى إغلاق العام الماضى بعائد إيجابى %3 لصندوقها «إيه بى سى» رغم تسجيل المؤشر الثلاثينى تراجعات فاقت %22.

‎‫كما لفت إلى أن «أزيموت» تمكنت خلال العام الماضى من إطلاق صندوق للاستثمار فى الأسهم من لوكسمبورج يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار فى سوق الأسهم المصرية، وقد حقق عائدا تراكميا بنحو %30، منذ إنشائه رغم عدم إتاحة الفرصة للتسويق له بسبب الجائحة، كما أطلقت صندوق عطاء الخيرى فى 2020، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىxt.

وأضاف أبو السعد أن «أزيموت» نجحت فى إطلاق صندوق لوكسمبورج، فى أكتوبر وذلك عقب إتاحة القانون لمديرى الأصول إطلاق صناديق استثمار، وهو ما سيسمح للشركات بالإبداع والتنوع فى هذا المجال.

‎‫وتوقع أبو السعد أن يشهد العام الحالى طرح منتجات جديدة من الشركات، بجانب أداء أفضل لسوق المال، فى ظل الطروحات الجديدة التى ستجذب مزيدا من الاستثمارات.

‎‫وكشف أبو السعد أن أزيموت العالمية أنهت العام الماضى بحجم أصول مُدارة 70 مليار دولار فى 18 دولة حول العالم، منها 7 مليارات جنيه فى مصر، متوقعا تضاعف حجم الأصول المدارة فى السوق المحلية خلال 3 سنوات.