‎‏جهينة تستعرض مفهوم القيم المشتركة بمؤتمر المسئولية الاجتماعية

برعاية منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ‎‏‎سيف ثابت: نؤمن بأهمية تنمية المجتمعات التي نعمل بها.. والمزارعون شريك استراتيجي وبذلنا مجهودات دءوبة لتطوير قدراتهم عبر الدعم الفني والمادي اللازممحمد ريحانشاركت شركة جهينة للصناعات الغذائية في المؤتمر الرابع ل

برعاية منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية

‎‏‎سيف ثابت: نؤمن بأهمية تنمية المجتمعات التي نعمل بها.. والمزارعون شريك استراتيجي وبذلنا مجهودات دءوبة لتطوير قدراتهم عبر الدعم الفني والمادي اللازم









محمد ريحان

شاركت شركة جهينة للصناعات الغذائية في المؤتمر الرابع للمسئولية الاجتماعية، برعاية منظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان: “أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي”.

ناقش المؤتمر الذي استمر على مدار يومين متتاليين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الـ17 والتي بدأ تنفيذها رسميًّا منذ يناير 2016 إلى جانب خطة التنمية المستدامة “مصر 2030” بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تعكف الحكومة على تنفيذها. كما مثل فرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. حضر المؤتمر لفيف من الوزراء، على رأسهم الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

‎‏‎وشارك السيد سيف ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة، في حلقة نقاشية حول تنمية القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي القطاعين الخاص والعام.

‎‏وأكد أن المسئولية المجتمعية هي جزء لا ينفصل عن استراتيجية الشركة منذ بدايتها في السوق المصرية. وأضاف أن ريادة الشركة للسوق المصرية حتّمت عليها خلق قيم مشتركة لتقود قطاع الصناعات الغذائية بأفكار بناءة في إطار نموذج أعمالها الفريد القائم على التكامل الرأسي. وقال إن الشركة من خلال تقديم مبادرات مجتمعية هادفة ومستدامة تركز على النهوض بالمجتمعات وتعزز قطاع الصناعات الغذائية ككل؛ كونه لاعبًا رئيسيًّا في الاقتصاد القومي.

‎وتطرَّق ثابت في الجلسة النقاشية إلى أهمية القطاع الحيواني كعصب مهم ورئيسي في مدخلات الصناعات الغذائية. وأضاف أن الشركة ركزت على مدار تاريخها الممتد إلى خلق قيم مشتركة وبذلت مجهودات حثيثة فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني.

وتناول ثابت مجموعة من المقارنات التي عكست التطور الذي شهده القطاع عبر العقود المختلفة بخاصة فيما يتعلق بإنتاج الألبان وجودتها، حيث ألمح إلى أنه في التسعينات كانت نسبة استهلاك الحليب المعبأ 0.5% فقط وكانت إنتاجية البقرة من الألبان لا تتجاوز 5 كيلوجرامات يوميًّا، في حين وصل العد البكتيري آنذاك إلى 20 مليون في الطن الواحد.

وأوضح أن الشركة قامت بمجهودات حثيثة في القطاع وتعاونت عن كثب مع المزارعين كونهم شريكًا استراتيجيًّا لتقوم بتقديم الدعم الفني والتقني عن طريق توفير خبراء دوليين واستشاريين وأطباء بيطريين علاوة على توفير برامج تدريبية دورية وتطوير البنية التحتية للمزارع، وهو ما نتج عنه زيادة جودة وإنتاجية الألبان لتصل إنتاجية البقرة اليوم من 30– 35 كيلو في اليوم وينخفض العد البكتيري إلى 50 ألف عد بالطن، وهو ما يتوافق مع المواصفات والمقاييس العالمية للولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

‎يذكر أن لشركة جهينة استراتيجية طموحًا فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية حيث يمثل تطوير الصناعة ودعمها أحد المحاور الرئيسية، إلى جانب محاور أخرى معنية بالرعاية الصحية والتغذية والبيئة والشباب والرياضة.