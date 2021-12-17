‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ جهاز 6 أكتوبر: طلاب المعهد التكنولوجي العالي في زيارة لمحطة المعالجة الغربية

كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن استقبال وفد من طلاب شعبة الهندسة بالمعهد التكنولوجي العالي بالمدينة، لزيارة محطة المعالجة الغربية بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات، لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة واكتساب الخبرات ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وأضاف “النجار” أنه خلال الزيارة، استمع الطلاب لشرح من الدكتور إبراهيم عبدالمجيد، مدير المحطة، عن أعمال ومراحل المعالجة التى تتم على مياه الصرف الصحى والمخلفات السائلة، والتي تهدف إلى التخلص من جميع الملوثات الموجودة بمياه الصرف الصحى وتحسين مكوناتها بحيث يتم الاستفادة منها وإعادة استخدامها فى ري الزراعات غير المثمرة والأشجار الخشبية والمسطحات الخضراء.

وأِشار “النجار” إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 150 ألف متر مكعب/يوم، ويتم التأكد من جودة السبب النهائي عن طريق التحاليل الداخلية التى تتم بالمعمل المركزى للمحطة، وكذا التحاليل الخارجية فى كل من ( المعامل المركزية لوزارة الصحة – والمعامل المركزية للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي – ومعامل المركز القومي للبحوث ).

ولفت إلى أن المحطة حاصلة على الموافقة البيئية من قبل جهاز شئون البيئة بعد تطبيق أعلى معايير الجودة بعد التأكد من جودة مياه السيب النهائي المنتج قبل إعادة الاستخدام، مؤكداً تكثيف جهود جهاز 6 أكتوبر لمواكبة إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومن ثم فإن النهوض بمنظومة معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية متقدمة من أهم المشروعات ذات الأولوية.

وأوضح رئيس جهاز ٦ أكتوبر، أنه جارٍ إنشاء توسعات جديدة لمحطة المعالجة الغربية بطاقة تصميمية 150 ألف متر مكعب / يوم، بالإضافة إلى محطة رفع لإعادة استخدام مياه السيب المعالجة ثلاثياً فى أعمال رى المسطحات الخضراء داخل المدينة، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت في إطار التعاون بين جهاز مدينة ٦ أكتوبر والجامعات والمعاهد القائمة بالمدينة.