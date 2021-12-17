‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎جهاز بدر: جاري الانتهاء من محطة محولات «كهرباء 3» لتغذية أراضى الإسكان المتميز

قال عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه جاري الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات بدر3، جهد 66/22 ك.ف، بقدرة 3*120 م . ف.أ، بنسبة إنجاز بلغت 95 %، لتغذية أراضى الإسكان المتميز شمال المدينة، والمناطق الترفيهية ومركز المدينة.

وأضاف مندور، أنه تم ضغط البرنامج الزمني للمشروع، ومراعاة الكفاءة والجودة في التنفيذ، استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 145 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المحطة، وجارٍ تنفيذ أعمال التغذية بمصادر الكهرباء، تمهيداً لإجراء اختبارات تحميل الجهد عليها.