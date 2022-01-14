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‎‎‎‎‎‎‎‎‎الإسكان: آخر موعد لمنح تيسيرات سداد المستحقات المتأخرة الأحد المقبل

سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي
ايمان ممدوح 5:22 م, الجمعة, 14 يناير 22 5:22 م, الجمعة, 14 يناير 22

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن آخر موعد لمنح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها ( سكنى – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، هو يوم الأحد المقبل الموافق 2022/01/16، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

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وأضاف أنه يتم منح التيسيرات فى الحالات الساري تخصيصها والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

وتابع: وذلك مع تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوذة الجهاز، ويلتزم العميل بإحضار خطاب من جهاز المدينة المختص متضمن استيفاء هذه الشروط حتى يمكن تنفيذ التيسيرات.

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بقلم ايمان ممدوح

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