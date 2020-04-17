‎منها 25 مليونًا لـ«تحيا مصر».. مجموعة طلعت مصطفى تتبرع بـ62 مليون جنيه لمواجهة «كورونا»

‎‫تبرعت المجموعة بشراء 10 اجهزة تنفس صناعي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية والتبرع بمبلغ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر وبـ25 مليونًا أخرى لمبادرة حياة كريمة، كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح وزارة الصحة‬.

تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بحزمة تبرعات للمشاركة في مواجهة أزمة كورونا بلغت قيمتها 62 مليون جنيه، توزعت على عدة أنشطة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن المجموعة وصل “المال”.

‎‫وذكر البيان أنه تم التبرع بشراء 10 أجهزة تنفس صناعي، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، والتبرع بمبلغ 25 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وبـ25 مليون أخرى لمبادرة حياة كريمة، كما قامت المجموعة بالمساهمة بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح وزارة الصحة‬.

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وأكد البيان أن هذه المساهمات تأتي كجزء من المشاركة المجتمعية للمجموعة بعد قرار هشام طلعت مصطفى التوسع فى المشاركة الإيجابية لمجموعة طلعت مصطفى فى المساهمة مع الدولة لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية

يُذكر أن مجموعة طلعت مصطفى بدأت نشاطها فى مجال الاشتراك بتأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية، أو الدخول فى زيادة رءوس أموالها، ثم توسعت فى مجال التطوير العقارى لتصبح واحدة من أكبر شركات العقارات فى مصر والشرق والأوسط.

وتعدّ المجموعة من كبرى الشركات الرائدة بمجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، إذ إن لها باعًا طويلًا في هذا المجال وخبرة واسعة، وتتمتع بسجل حافل بإنجازاتها على مدار 50 عامًا، قامت خلالها بتطوير أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضي، وبيع أكثر من 90 ألف وحدة عقارية.

وتقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة، وتتنوع وحداتها من حيث الطراز والمساحة؛ كي تتوافق مع مستويات الدخول المختلفة وتلبي احتياجات ومتطلبات العملاء المتنوعة وأسلوب الحياة الذي ينشدونه.

تأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة مساهمة مصرية فى 13 فبراير 2007 طبقًا لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم 187398 بتاريخ 3 أبريل 2007.

وقُيدت المجموعة ببورصة الأوراق المالية المصرية فى 25 نوفمبر 2007، وتم توفيق أوضاع الشركة وفقًا لقواعد القيد الجديدة والصادرة من البورصة المصرية.