‎بنك ناصر: قدمنا 8.5 مليون جنيه مساعدات لبعض المستشفيات

المال -خاص قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قدم مساعدات لعدد من المستشفيات خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي 2017/ 2018 بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في استجابة فورية لسد احتياجات عدد

المال -خاص

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قدم مساعدات لعدد من المستشفيات خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي 2017/ 2018 بقيمة إجمالية 8.5 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في استجابة فورية لسد احتياجات عدد من المستشفيات لأجهزة طبية تسهم في تقديم العناية والرعاية الصحية المجانية على الوجه الأمثل.

وأوضح فاروق أن المساهمات والمساعدات التي يقدمها البنك تستهدف مساندة ودعم علاج المواطنين من خلال دوره الاجتماعي الفاعل في الاهتمام بهم وصحتهم، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.

‎وأشار إلى أن البنك ساهم لصالح جامعة القاهرة في شراء أجهزة طبية لقسم الأنف والأذن بإجمالي 2 مليون جنيه، كذلك قام البنك بإجراءات شراء 5 أجهزة للمعهد القومي للأورام بحوالي مليون و 400 ألف جنيه، يضاف إلى ذلك احتياجات القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، التي يجري حاليا التعاقد لشرائها وهي جهاز تخطيط القلب ثلاثي الأبعاد بإجمالي مليون و 500 ألف جنيه.

‎وأوضح أن البنك لم تقتصر جهوده على تقديم المساعدات لتوفير احتياجات مستشفيات في القاهرة فقط بل امتدت مساهماته إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة حيث تم شراء 5 حضانات أطفال مبتسرين بإجمالي 550 ألف جنيه، كما شملت مساهمات البنك صعيد مصر، حيث جاري حاليا شراء جهاز لوحدة زراعة الكلى بمستشفى جامعة أسيوط بإجمالي 3 مليون جنيه ليصل إجمالي قيمة مساهمات البنك نحو 8 مليون و 500 ألف جنيه.