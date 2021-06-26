عقـــارات

‎«الشمس للإسكان» تبيع 11 قطعة أرض بمزاد علني في التوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر

عملية البيع مدارة من خلال مكتب هشام عيسى
أحمد صبحي 1:28 ص, الأحد, 27 يونيو 21 1:28 ص, الأحد, 27 يونيو 21

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أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، ومكتب الخبير المثمن هشام عيسى، عن بيع 11 قطعة أراض مخصصة لأنشطة تجارية، وطبية، وسكنية، علاوة على 5 عمارات سكنية، بالتوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر، بالمزايدة العلنية وبنظام المظاريف المغلقة.

وأفصحت شركة الشمس للاسكان والتعمير، عن أماكن القطع والأراضي المزمع بيعها من خلال المزايدة العلنية، والمقرر عقدها في شهر يوليو القادم بأحد فنادق القاهرة.

‎عدد ١١ قطعة أرض فضاء مخصصة ” سكني عمارات – طبي – تجاري”

‎١- قطعة أرض مخصصة مركز تجاري

‎٢- قطعة أرض مخصصة مركز طبي

‎عدد ٩ قطع أراضي مخصصة سكني عمارات

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‎١- قطعة رقم 2 بلوك 25033

‎٢- قطعة رقم 3 بلوك 25003

‎٣- قطعة رقم 8 بلوك 25003

‎٤- قطعة رقم 10 بلوك 25003

‎٥- قطعة رقم 1 بلوك 25005

‎٦- قطعة رقم 2 بلوك 25005

‎٧- قطعة رقم 3 بلوك 25005

‎٨- قطعة رقم 4 بلوك 25005

‎٩- قطعة رقم 5 بلوك 25022

عدد ٥ عمارات سكنية  “تباع العمارة صفقة واحده”

‎١- عمارة K2 بلوك 25022

‎٢- عمارة Y2 بلوك 25058

‎٣- عمارة V بلوك 25016

‎٤- عمارة H4 بلوك 25017

‎٥- عمارة R بلوك 25012

وأوضحت شركة الشمس للإسكان والتعمير، أن جلسة البيع ستعقد يوم الأربعاء الموافق ٧-٧-٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهراً بفندق هيلتون بيراميدز جولف – ٦ أكتوبر.

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وأشارت، إلى أن سعر كراسة الشروط يبلغ 1000 جنيها مصريا لا غير، على أن تطلب من مقر شركة الشمس للإسكان والتعمير بمنطقة وسط البلد.

وناشدت الشركة جميع الراغبين في الحصول على كراسة الشروط، أو المشاركين في المزاد الذي سيعقد مطلع الشهر القادم، ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية، والوقائية طبقا لشروط وزارة الصحة والسكان.

شركة الشمس للإسكان والتعمير “ش . م . م” خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981م.

تم إنشاء الشركة وفقاً للمرسوم الملكي عام 1946 تحت اسم الشركة المصرية  للمباني الحديثة.

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الشركـة هي حصيلة دمج أربعة شركات عريقة :

1. شركة الإيموبيليا والتي كان يرأسهـا إسماعيل باشا صدقي رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت.

2. الشركة المصريـة للمباني الحديثـة.

3. الشركـة المساهمة المصرية لأراضى البناء “حدائق الأهرام ” والتي كان يرأسها البرنس عباس حليم.

4. شركة المباني الممتازة بالإسكندرية.

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بقلم أحمد صبحي

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