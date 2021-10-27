سيـــاســة

‎الإمارات تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن وتستدعي السفير

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديديْن إزاء هذه التصريحات المُشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.
هيثم سمير 7:26 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 7:26 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استنكرت دولة الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات”وام”.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديديْن إزاء هذه التصريحات المُشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء الألباني متحدثًا عن دور محمد علي بزيارته مصر : يملؤني الفخر للحديث عن جذورنا المبكرة

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها لهذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس رومانيا ويدشنان معرضاً للوثائق التاريخية بين البلدين

ياسمين فواز 4:55 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة أحمد عسكر رئيسا للأركان.. وفريد مستشارا لـ«حياة كريمة»

هاني جميعي 3:29 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

وزير العدل: إلغاء مد قانون الطوارئ يؤكد سيادة الإرادة المصرية «فيه ناس عاشت وماتت في ظله» (فيديو)

محمد مجدي 11:43 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

بين إيجابي وتاريخي.. أحزاب تشيد بقرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

سلوى عثمان 9:10 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى

أحمد اللاهوني 5:55 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

السيسي يوقع قانون الموارد المائية والري

المال - خاص 5:41 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21