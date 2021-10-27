‎الإمارات تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية في اليمن وتستدعي السفير

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديديْن إزاء هذه التصريحات المُشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

استنكرت دولة الإمارات بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات”وام”.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن استنكارها واستهجانها الشديديْن إزاء هذه التصريحات المُشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وأبلغته احتجاجها واستنكارها لهذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.