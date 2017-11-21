‎إزالة 64 حالة تعدٍ بالطريق الدائرى حول القاهرة

في شهرين خاص أزالت الهيئة العامة للطرق والكبارى 64 حالة تعدٍ بالطريق الدائرى في نحو شهرين. وجاءت إزالات الهيئة عبر عدد من حملات بالطريق الدائرى حول القاهرة منذ بدأية شهر اكتوبر وحتى الان على التعديات. وأوضح اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه تم إزالة أكثر من 27 كشكا مخ

في شهرين



خاص



أزالت الهيئة العامة للطرق والكبارى 64 حالة تعدٍ بالطريق الدائرى في نحو شهرين.





وجاءت إزالات الهيئة عبر عدد من حملات بالطريق الدائرى حول القاهرة منذ بدأية شهر اكتوبر وحتى الان على التعديات.





وأوضح اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه تم إزالة أكثر من 27 كشكا مخالفا مختلف الأحجام والأنشطة وكافتريات مخالفة قانوناً تم ضبطها بسرقة مرافق عامة من الكهرباء والمياه و 6 مخازن خشب و4 مخازن براميل مستعملة لبقايا مواد بترولية وكيميائية و9 أماكن أشغال كاوتش سيارات مخالفة مع سرقة تيار كهربى و 5 مخازن خردة بالإضافة إلى 13 رسالة إعلانية مخالفة قانونيا معلقة بأعمدة الانارة ومحطة غسيل سيارات وتغير زيت بدون ترخيص .





وأكد ترك أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدي بحزم للخارجين عن القانون والمتعديين على أملاك الدولة ووقف زحف التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي تستنفذ مقدرات الدولة مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

