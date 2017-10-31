​وزير الزراعة يبحث مع سفير قبرص بالقاهرة التعاون بين البلدين

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين مصر وقبرص في كل المجالات، لاسيما الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي.جاء ذلك خلال لقائه و" خاريس موريتسيس" سفير دولة قبرص بالقاهرة بديوان وزارة الزراعة، لبحث سبل التعاون الزراعي بين

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين مصر وقبرص في كل المجالات، لاسيما الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي.

جاء ذلك خلال لقائه و” خاريس موريتسيس” سفير دولة قبرص بالقاهرة بديوان وزارة الزراعة، لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وبحث اللقاء آخر التطورات الخاصة بالمزرعة النموذجية المشتركة للزيتون بين مصر وقبرص واليونان، حيث تم الاتفاق على إرسال قبرص 1500 شتلة زيتون للمزرعة، من صنفي “بيكول” و “مانزانيلوا”، خلال الشهر المقبل، فضلاً عن إرفاق جميع الشهادات الحجرية الخاصة بهذه الشحنة.

وأتفق الجانبان على إيفاد خبير قبرصي لزيارة المواقع المقترحة برفقة الخبراء المصريين، لأنشاء المشروع الاستثماري للزيتون، خلال الشهر المقبل، وتفقد تلك المواقع للوقوف على أنسبها للبدء في تنفيذ هذا المشروع.

