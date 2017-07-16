​وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان زيادة الاستثمار

الصاوى أحمدبحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فرص زيادة الاستثمار الزراعي، وخاصة مشروعات الإنتاج الداجنى بالمحافظة، خاصة بمراكز الخارجة، باريس، وبلاط، وذلك بعد دراسة وحصر الأراضى التى تصلح للاستثمار الزراعى بها.وناقش الجانب

الصاوى أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فرص زيادة الاستثمار الزراعي، وخاصة مشروعات الإنتاج الداجنى بالمحافظة، خاصة بمراكز الخارجة، باريس، وبلاط، وذلك بعد دراسة وحصر الأراضى التى تصلح للاستثمار الزراعى بها.

وناقش الجانبان خلال لقائهما بديوان عام وزارة الزراعة بالدقى، سبل تطوير القطاع الزراعى بالمحافظة، واستغلال كافة الموارد المتاحة بها، كذلك التيسير على مزارعى المحافظة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد، والاشتراطات التى تضمن الجدية، لأحداث تنمية زراعية حقيقية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع أيضاً استعدادات المحافظة والوزارة لموسم زراعة القمح، فضلاً عن البدء فى تطوير شون المحافظة لاستقبال المحاصيل الزراعية التى تشتهر بها، فضلاً عن تطوير محطة الميكنة الزراعية بالمحافظة، للاستفادة منها، وتقديم خدمات متميزة بتكلفة أقل للمزارعين.

وأشار البنا خلال اللقاء الى أنه تم إطلاق مبادرة تستهدف تحويل القرى المصرية الى منتجة بدلاً من مستهلكة، بالاعتماد على الميزة النسبية التى تشتهر بها كل محافظة، فضلاً عن مواردها الزراعية المتاحة، وأشهر المحاصيل المزروعة بها، كذلك الصناعات التى يمكن أن تقوم عليها.

وأوضح الوزير أن تلك المبادرة ستوفر فى عامها الأول حوالى 200 ألف فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا الى أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الواعدة التى تشتهر بعدد من المحاصيل الزراعية على رأسها التمر والزيتون، وهى التى يمكن ان تقوم عليها عدد من الأنشطة والصناعات المختلفة، بحيث تكون إضافة جيدة لتلك المبادرة والتى تتبنى فى الأساس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار وزير الزراعة أيضاً الى أنه تم اطلاق المشروع القومى لإحياء البتلو، بمزاياه الجديدة، حيث تم تعديل الغرض من القرض لشراء العجول والأعلاف، بحيث يساهم المشروع فى خفض أسعار اللحوم، وتوفيرها للمواطنين.