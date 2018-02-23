​وزير الإسكان يلتقي السويدي لبحث فرص الاستثمار العقاري بالمدن الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رجل الأعمال صادق السويدي، لبحث فرص الاستثمار العقاري بالمدن الجديدة.

وعبَّر “السويدي” عن إشادته وتقديره للإنجازات التي تحققها وزارة الإسكان حالياً في مختلف المجالات، خاصة تسارع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتعاملها باحتراف في الطروحات المتتالية للأراضي للمستثمرين، سواء من جهة تنوع الأراضي المطروحة، وكذا طرق الطرح، واتجاهاتها في المرحلة الأخيرة لطرح الأراضي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن شركته لديها عدد من المشروعات العقارية المهمة بالمدن الجديدة، سواء في مدينة الشيخ زايد، أو 6 أكتوبر، و لديهم خبرة كبيرة في هذا القطاع، ويودون التوسع في مشروعات مختلفة، وضخ استثمارات جديدة بالقطاع.

ورحب “مدبولي” باهتمام كبار المستثمرين بضخ استثمارات جديدة في قطاع الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد أهم وأنشط القطاعات الاستثمارية في مصر حاليا.

وأعلن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد حاليا لطرح عدد من قطع الأراضي للمستثمرين بنظام البيع، في شهر مارس المقبل، كما سيتم أيضاً الإعلان عن الطرح الثالث لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة تهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الجادة، التي لها خبرة، لتنفيذ مشروعاتها، وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ويساعد الوزارة في أداء مهامها التنموية، وكذا يسهم في توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، فالقطاع الخاص الجاد شريك مهم للحكومة في مختلف قطاعات التنمية.