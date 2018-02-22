​تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شركات مضارب الأرز

الاحتياطى الإستراتيجى يكفى حتى نهاية أبريل محمد مجدي عقد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بشركات المضارب المورِّدة للأرز لصالح هيئة السلع التموينية لبحث خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة فى توفير احتياجات السوق وزيادة المعروض من الأرز الأبيض فى المج

الاحتياطى الإستراتيجى يكفى حتى نهاية أبريل





محمد مجدي

عقد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بشركات المضارب المورِّدة للأرز لصالح هيئة السلع التموينية لبحث خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة فى توفير احتياجات السوق وزيادة المعروض من الأرز الأبيض فى المجمعات الستهلاكية ومنافذ البقالين التموينيين.

حضر الاجتماع الدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبد العزيز العايد رئيس القطاع المالى بهيئة السلع التموينية، وشركات أبوضيف، والأمل للاستيراد والتصدير، والإيمان، ومضرب المنصور، ومؤسسة كريستال، وشيخ العرب، ومضرب السعيد، ومضرب الزعيم، وشركة أبوسمرة، وشركة العمدة لتجارة المحاصيل الزراعية، ومضارب الضحى، ومضارب جافكوا، ومضرب القدس، وشركة أحمد محروس، وشركة اللؤلؤة، وشركة الأصدقاء، وشركة المجد، ومضارب فارمس، وشركة سامى جروب، وشركة النور، وشركة المصطفى، وشركة السنبلة.

وأعلن المصيلحي، خلال الاجتماع، توافر احتياطى استراتيجى من الأرز الأبيض لدى هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة يكفى حتى نهاية أبريل المقبل، مع استمرار معدلات التوريد الطبيعية لتعزيز الأرصدة.

وأشار الوزير إلى أن إقبال المستفيدين على شراء الأرز ضمن المقررات التموينية لا يتعدى 20%، بينما يتركز الإقبال على سلع السكر والزيت والدقيق والمكرونة والمسلى والجبن.

كما أعلن المصيلحي التنسيق مع كل الجهات المعنية بالحكومة لتشديد الرقابة على المنافذ لضمان تطبيق قرار حظر تصدير الأرز المحلى للخارج ومنع التهريب.

ووافق المصيلحي، خلال الاجتماع، على طلب الموردين مضاعفة الكميات التى يتم توريدها لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن من الأرز الأبيض، على أن يطرح في المجمعات الاستهلاكية ولدى البقالين التموينيين بسعر 6.50 قرش للكيلو، كما وافق الوزير على طلب بعض المورّدين المتعثرين بالإعفاء من غرامات التأخير المقررة من قبل هيئة السلع التموينية وسرعة سداد مستحقاتهم.

وفى ختام الاجتماع تقدم الدكتور على المصيلحى بالشكر للشركات والمضارب المورّدة لهيئة السلع التموينية لالتزامهم بتوريد الكميات المتعاقد عليها.



