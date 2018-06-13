​القابضة للمياه رفع درجة الاستعداد خلال العيد​

بدور إبراهيم بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعداد لعيد الفطر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات. ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادا لإجازة عيد الفطر ال

بدور إبراهيم



بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعداد لعيد الفطر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.



ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد رسلان انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مؤكدًا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل وعدم وجود أى مشاكل بالشبكات.

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخطوط الساخنة المخصصة لمرافق المياه 125 والصرف الصحي 175.