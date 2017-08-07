​البنا يترأس اجتماع مجلس إدارة مستشفى الزراعيين

الوزير يشدد على إعادة تقييم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة لتقديم خدمات أفضل الصاوى أحمد ترأس الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة مستشفى الزراعيين، لاستعراض مشروع خطة تطوير المستشفى، وما تم إنجازه منه. وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة إعادة تقييم صندوق

الوزير يشدد على إعادة تقييم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة لتقديم خدمات أفضل



الصاوى أحمد

ترأس الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة مستشفى الزراعيين، لاستعراض مشروع خطة تطوير المستشفى، وما تم إنجازه منه.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة إعادة تقييم صندوق الرعاية الصحية والطبية للعاملين بالوزارة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، ليؤدى دوره في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وشدد البنا على سرعة الانتهاء من عمليات التطوير، للغرف المخصصة للمرضى محدودي الدخل بالمستشفى، للوصول الى مستوى جيد من الخدمة الفندقية الطبية، لرعايتهم.

وأشار الى أهمية أن تشمل خطة تطوير المستشفى، رفع قدرات وكفاءة العاملين به، وإدخال التقنيات الحديثة في العلاج والتشخيص، بما يتواكب مع التطورات الصحية العالمية، بحيث تقدم خدمة أفضل للمستفيدين.

وقدم الدكتور سامي الفحام مدير عام المستشفى خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً، لعمليات التطوير والتجديد التي تمت بالمستشفى خلال الفترة الماضية، كذلك الأجهزة والمعدات، والخدمات الجديدة التي تم توفيرها لتقديم خدمات متميزة للمرضى.

وأوضح الفحام أن المستشفى يضم حوالي 60 غرفة بدرجات مختلفة، و11 سرير رعاية مركزة، وغرفة رعاية متوسطة، فضلاً عن غرفتين للرعاية الفائقة تم استحداثهم مؤخراً، فضلاً عن 6 حضانات للأطفال.

حضر الاجتماع العميد شريف الليثي رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبو اليزيد المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والمستشار عيد البيومي المستشار القانوني للوزارة، والدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعي ونقيب الزراعيين، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والمحاسب عبد المنعم رمزي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.​

